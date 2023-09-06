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社會 社會焦點 保障人權

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

黑衣人押走娜娜，並威脅刪除客戶資料，否則就要她死於非命。圖為示意畫面。

▲黑衣人押走娜娜，並威脅刪除客戶資料，否則就要她死於非命。圖為示意畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我真的沒想到影集《華燈初上》中，劉品言飾演的花子被流氓彪哥押走的情節，會發生在我身上，當時我跟同事求助無門，只能在心裡不斷祈禱，希望能活著回家，然後就要收拾行李，遠離條通這個是非之地！」來自東南亞的新住民娜娜（化名）提起年初那段恐怖經歷，餘悸猶存，仍止不住全身顫抖。

娜娜告訴本刊，十多年前她嫁來台灣，與丈夫生了3名子女，因為受新冠肺炎疫情影響，丈夫收入銳減，所以疫情平穩後，她就打算外出工作、貼補家用。娜娜自嘲說：「我當了十多年的家庭主婦，沒有什麼專業技能，只能選擇靠女人本色賺錢的工作了。」

娜娜去年底到台北市中山區條通一家酒店應徵，由於條通的日式酒店不流行脫衣陪酒及提供性服務，小姐們只需陪酒賣笑、取悅客人即可，對已是人妻、人母的娜娜而言，比較沒有壓力，因此通過面試後，她就開始上班工作。

娜娜說：「今年農曆春節後，我因為跟老闆有點爭執，所以就跳槽到條通的另一家酒店，沒想到才去新公司上班沒幾天，某日還在準備營業時，突然有3、4個黑衣人闖進店裡，指名要找我，我一走到大廳，就被他們強押帶走，混亂中一名少爺同事為了保護我，也一併被他們押走。」

北市條通地區原為日本官員宿舍所在地，包括餐廳、酒店至今仍充滿日式風情。

▲北市條通地區原為日本官員宿舍所在地，包括餐廳、酒店至今仍充滿日式風情。

娜娜表示，黑衣人將他們帶往她原本上班的店家，隨後將2人押進其中一間空包廂，帶頭的男子劈頭就向娜娜嗆聲：「妳不知道這間店是誰在圍的嗎？妳以為可以說來就來、說走就走？」

接著，該名男子就要求娜娜拿出手機，逼她把在原店家認識的客戶連絡方式全數刪除，甚至還威脅她：「如果不乖乖聽話，看是要吃慶記（子彈），還是帶到山上活埋，妳自己選！」早已嚇得有如驚弓之鳥的娜娜，哪還有反抗餘地，只能趕緊按照男子的指示，在他們面前將手機內的客戶資訊全部刪除。

男子並未罷休，進一步威脅娜娜：「妳從這裡出去後立刻辭職，以後也不准到條通裡任何一家酒店上班，如果哪家店敢收妳，我們一定上門砸場，讓店家跟妳都沒錢賺！」恐嚇完畢，黑衣人才將2人轟出店外，結束這場驚魂記。

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