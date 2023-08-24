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四期教育成佛有你／斬斷原生家庭之苦　學佛悟人生

文／相菲

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作相菲　作品：超越原生家庭之苦


孩子生來就把父母當作內心的錨，期待從他們那裡得到安心，可是我卻常常在家庭中感受到更為紮心的痛。後來才發現，父母跟我一樣，都是茫茫人海中迷失了本性的小孩，所以抓什麼都是苦，抓什麼都是空。

那些在泥潭裡掙扎的日子

從小我就是大家眼中的乖孩子，努力學習考上好大學，找到好工作，再到創業希望做出一番理想的事業，從勤奮刻苦的學生到廢寢忘食的工作狂，我一直都很堅定地走在自認為正確的人生軌道上。直到創業遇到瓶頸難以突破，遭到父母的強烈反對，我依然堅持全身心投入到工作中。那段時間每天都處於非常焦慮的狀態，後來經歷了一場意外的車禍，人生中第一次，以這種方式躺在了冰冷的急診手術臺上，那個自己投注了整個身心奮鬥的事業，突然發現像水上泡一樣消失了，最親的家人也只能在外面等著，而我自己因為馬上要打麻藥也做不了什麼，只有在那種恐懼不安的氛圍之下忍著疼痛。這個時候我想到了佛陀講過的兩隻毒箭的故事，第一支毒箭已經發生，不接納只會讓自己更加痛苦，而當下能夠把握的唯有不受第二支毒箭，還想到佛法說要常常有感恩心，我就開始思維：自己能夠在受傷後及時被送到醫院治療很幸運，而且馬上會打麻藥就不疼了，遇到的手術醫生也很有經驗，甚至感恩現代醫療的進步，相信可以治好我的傷，不會留後遺症……想著想著，發現內心真的變得柔和起來，這時候護士也開始和我聊天，關心我、安慰我，最後整個手術室的氛圍都變暖了，我的恐懼也沒有了，後來很平穩的度過了這次危機。

這場車禍可以說是我人生的轉捩點，我開始重新審視生活，投入更多的時間精力去探索認識自己的心。有一天在工作的時候，我突然觀照到自己起心動念都非常在意別人的看法，晚上靜靜地躺在床上，我突然看到了內心有一個小孩，埋著頭、躲在一個黑暗房間的角落裡，那一刻突然淚崩，發現自己長這麼大以來，所有做事的底層動力都是渴望證明自己，滿足父母和他人的期待，好像這樣才值得被愛。爸爸說：你都快30歲了，還想折騰什麼，趕緊找物件成家才是一個女孩最重要的事。他們開始找各種關係給我安排相親物件，每次見面後的還要把情況彙報給爸爸，這樣的生活讓我感到窒息，我想讓他們安心，但是沒有辦法用這樣的方式放棄自己，這只會給彼此帶來更多的傷害。所以不顧父母的反對，放下家鄉的一切，一個人來到上海發展。我想要搞明白：為什麼世界上最愛我和我最愛的人，給彼此帶來的都是紮心的痛苦，到底什麼是愛？

來到上海後接觸到靈鷲山，從大悲咒開始，每天跟著師父的音檔念三遍，不知道為什麼在咒音的薰陶下時常淚流滿面，看到自己其實並不是父母眼中那個無情無義的叛逆孩子，感受到那顆溫熱、湧動的心，我很想愛父母，只是不知道什麼是愛，但是我願意找到那顆心獻給他們，也獻給更多有緣的人，而不是以愛的名義去綁架，被自己的欲望牽著走。觀音菩薩的愛一次次融化我的內心，我相信Ta可以帶我找到那個關於愛的答案。

後來開始跟師兄師姐們以共修的方式學習四期教育課程。記得有一次共修，學習到八正道的正見，法師講到：業為眾生的眷屬，世間所有眷屬只能被我們依靠短短一段時間，身口意三業才是我們真正應該尊敬依賴的。當時我突然領悟到為什麼一直以來跟父母的相處會有如此多的煩惱，其實是因為我的心是總是想在他們那裡找皈依處，即使這麼多年都沒有成功過，依然樂此不疲。在生命的長河中，我把這如同閃電般短暫的緣當作了永恆，我不相信有六道輪回、善惡業報的世界，只想抓住這一世看得見、摸得著的人事物來尋求短暫的安心。我看到了自己潛意識中的這些觀念後，感到內心放鬆了下來，像是有一束光照了進來。

讓心回家，體會皓月當空的清涼

去年春節前夕，舅舅突然查出肝癌晚期，媽媽被這無常壓垮，陷入了嚴重的焦慮、失眠。我從上海回到老家後，每天白天不是陪媽媽調整情緒，就是和弟弟一起出去跑醫院，搜集治療方案的資訊，晚上再繼續開導安慰媽媽，每晚等她睡著後，我都感到自己的身心能量快要枯竭，有種被掏空的感覺，所以自己也要調整好久才能睡著。但是這樣的付出換來的卻是媽媽的評判，因為熬夜我的臉上長了痘痘，氣色也不是很好，媽媽看到就又開始念叨說我才多大年齡，身體就是這個樣子，還說我跑醫院的事情沒有弟弟承擔得多，要更加積極主動一些。我知道這是她一直以來的認知思維習慣，但還是會感到很委屈，一個人默默流淚。

後來我就在想為什麼會感到難過？啊，又看到了那個向外求證明，求認可的心！並不是媽媽的話讓我難過，而是我那個向外攀緣的心沒有得到滿足，不是大樹綁住了我，是我自己抱住大樹不放。這一個轉念讓我的心瞬間放鬆平靜下來，感受那份的清涼、自在、無礙，有種流浪多年的心回到家的感覺。師父說：空性是保護自己最好的鎧甲，雖然還不知道空性是什麼，但那一刻我真的相信是這樣的。學習皈依三寶時法師說：菩薩有時並不會以我們歡喜的形象出現。想到書裡講師父會棒喝弟子、所有念頭打死，那是為弟子生命成長負責的慈悲大愛，難道我現在的因緣不是菩薩在磨練我的心嗎？我此生為什麼會經歷這麼多家庭煩惱的痛苦？放下各種情緒後，從這樣的因緣看到了自己這一生的使命，就是要讓心回家！不是我自己意識層面想什麼決定的，是這些真實的因緣發生告訴我的，度我的觀音菩薩化身、我的棒喝師父就是我的父母！

當我想明白這些，在接下來陪伴媽媽的過程中，不論對錯，只論因果，就在每個當下做有因緣的、能夠利益自他的事情就好。放鬆下來之後，發現即使面對媽媽情緒崩潰大哭時，我的心也是很穩定的，但又不會冷漠，就幫她釋放情緒，抱抱她，平靜下來之後，我們再一起看怎樣轉換自己思維的視角，可以緩解這份痛苦，發現真的可以讓她逐漸安定下來，不再到處抓取。媽媽接受了我的建議，也開始念普門品，後來還加入了四期教育皈依三寶班一起共修學習。

真的很感恩師父，這麼多年原生家庭的苦就像一條隱形的繩子，不管自己跑到哪裡，都如影隨形的綁著自己。在靈鷲山法教的薰陶下，最終讓我斬斷了這根繩子，並且看到了真正值得追求的生命意義。苦是修行的資糧，願我及一切眾生都能將所有的苦轉為解脫的力量，找到真正的自己！

>> 報名 2023靈鷲山四期教育課程

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

 
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