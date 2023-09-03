不斷更新／海葵登陸！全台颱風假懶人包　竹縣2村9／4停班停課

▲海葵颱風來襲。（示意圖／資料照）



發稿時間：16：31

更新時間：17：45

記者黃資真／綜合報導

海葵颱風於3日下午3時40分登陸台東，目前東部雨勢強勁，隨著颱風移動，從今晚開始南部恐會有局部大雨或豪雨，而海葵預計在今天深夜到4日凌晨在嘉義到高雄間出海。各縣市4日是否停班課，《ETtoday新聞雲》為您整理掌握。

北部地區

基隆市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。

台北市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。

新北市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。

桃園市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。

新竹市｜明（4日）尚未宣布。

新竹縣｜尖石鄉玉峰村及秀巒村自今（3日）下午4時起至明（4日）停止上班上課。

中部地區

苗栗縣｜明（4日）尚未宣布。

台中市｜明（4日）尚未宣布。

彰化縣｜明（4日）尚未宣布。

南投縣｜明（4日）尚未宣布。

南部地區

雲林縣｜明（4日）尚未宣布。

嘉義市｜明（4日）尚未宣布。

嘉義縣｜明（4日）尚未宣布。

台南市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚6點前宣布。

高雄市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚7點前宣布。

屏東縣｜明（4日）是否停班停課，將於今晚6點前宣布。

東部地區

宜蘭縣｜明（4日）尚未宣布。

花蓮縣｜明（4日）尚未宣布。

台東縣｜明（4日）是否停班停課，將於今晚10點前宣布。

外島地區

澎湖縣｜明（4日）尚未宣布。

連江縣｜明（4日）尚未宣布。

金門縣｜明（4日）尚未宣布。