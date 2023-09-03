不斷更新／海葵登陸！全台颱風假懶人包　竹縣2村9／4停班停課

▲海葵颱風來襲。（示意圖／資料照）
發稿時間：16：31
更新時間：17：45
記者黃資真／綜合報導
海葵颱風於3日下午3時40分登陸台東，目前東部雨勢強勁，隨著颱風移動，從今晚開始南部恐會有局部大雨或豪雨，而海葵預計在今天深夜到4日凌晨在嘉義到高雄間出海。各縣市4日是否停班課，《ETtoday新聞雲》為您整理掌握。
北部地區
基隆市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。
台北市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。
新北市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。
桃園市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚8點前宣布。
新竹市｜明（4日）尚未宣布。
新竹縣｜尖石鄉玉峰村及秀巒村自今（3日）下午4時起至明（4日）停止上班上課。
中部地區
苗栗縣｜明（4日）尚未宣布。
台中市｜明（4日）尚未宣布。
彰化縣｜明（4日）尚未宣布。
南投縣｜明（4日）尚未宣布。
南部地區
雲林縣｜明（4日）尚未宣布。
嘉義市｜明（4日）尚未宣布。
嘉義縣｜明（4日）尚未宣布。
台南市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚6點前宣布。
高雄市｜明（4日）是否停班停課，將於今晚7點前宣布。
屏東縣｜明（4日）是否停班停課，將於今晚6點前宣布。
東部地區
宜蘭縣｜明（4日）尚未宣布。
花蓮縣｜明（4日）尚未宣布。
台東縣｜明（4日）是否停班停課，將於今晚10點前宣布。
外島地區
澎湖縣｜明（4日）尚未宣布。
連江縣｜明（4日）尚未宣布。
金門縣｜明（4日）尚未宣布。
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