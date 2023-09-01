士官變勇警！查槍又緝毒　員林分局許家瑜獲選全國績優刑警

▲員林警分局偵查佐許家瑜榮獲績優刑警。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局偵查隊偵查佐許家瑜，原本是職業軍人，2006年退伍後轉而投身警察工作，先在永靖分駐所擔任行政警察8年，因為個性喜愛挑戰，對於刑案偵辦有濃厚興趣，7年前轉任偵查佐，期間屢破大案，才剛榮獲彰化縣警察局模範警察，現在更獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，分局也貼出紅榜慶賀。

▲員林警分局偵查佐許家瑜(中)榮獲績優刑警。（圖／警方提供）

許家瑜現年41歲，原在軍方後備指揮部擔任點召、教召3年，士官退役後考取警務人員，剛開始從警，分發在永靖分駐所擔任派出所員警8年，因為個性敢衝、又喜愛挑戰，於2006年轉任員林警分局偵查佐，從事刑事偵查工作。

▲員林警分局偵查佐許家瑜參與逮捕彰化監獄逃逸犯嫌。（圖／警方提供）

在擔任偵查佐期間屢破大案，期間破獲組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠、人口販運等案，他曾在攻堅現場及追捕嫌犯時從200多公分圍牆，一躍而下，造成腳部骨裂，也參與年初的槍擊案及圍捕彰化監獄落跑蘇姓犯嫌。讓他印象最深刻的就是有一名新加坡籍女子，落入愛情詐術，被騙了數10萬元。

▲員林警分局長葉文啟(右)偵查隊長蕭志旺(左)與偵查佐許家瑜合照。（圖／警方提供）

員林分局長葉文啟表示，感謝許家瑜對警察工作付出，面對繁雜刑事工作，仍能抽絲剝繭積極破案，這種精神值得鼓勵和學習，也感謝在治安工作中默默付出的警察同仁，因為有你們，才能有平穩的治安。