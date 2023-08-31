郭台銘已不是選項？　吳子嘉爆內幕：柯文哲正爭取和國民黨合作

▲侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統大選，29日與民眾黨總統參選人柯文哲參與同場活動，但活動中柯文哲講了3句話就快閃離開，郭台銘事後則在臉書喊話「希望有機會再一起喝杯奶茶共商國事」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，郭台銘在事前曾致電給他，詢問參選建議，當時他強調「絕對不要主動和柯文哲握手」，因為根據內幕消息，柯文哲現在要爭取合作的對象是國民黨，郭已經不是柯文哲的選項了，而在看到兩人同框互動後，不禁氣得痛批「郭台銘的幕僚真的有問題。」

吳子嘉昨日在節目《關鍵時刻》中提及，郭台銘曾致電給他，他們講了蠻久的電話，當時郭打電話給他的其中一個目的，就是討論接下來的參選之路要怎麼走。吳子嘉建議，首先是百萬連署要過關，在連署過關的同時，還要放很大的資源做媒體，然後民調就會上來，就這麼簡單。

吳子嘉補充，當時郭台銘因為要和柯文哲出席同場台北市計程車工會普渡餐會，問他有沒有什麼建議？吳子嘉則回應，企業界跟政治界很多習慣不一樣，強調「絕對不要主動和柯文哲握手」，因為柯文哲的政治能力，以及參選能力遠超過他，如果主動一定會受傷。

吳子嘉認為，郭台銘根本不應該跟柯文哲有任何接觸，因為根據他現在所得知的內幕消息，柯文哲現在要爭取合作的對象是國民黨，民眾黨的高層近期費了心思透過企業界的大老，想要與國民黨高層來談藍白合的事情，但目前這個任務失敗，因為企業家不想介入這個事情。

吳子嘉感嘆，結果最後他看到郭台銘跟柯文哲同框的畫面，發現不是他跟郭台銘建議的樣子，竟然跑去跟柯文哲握手，還去說喝奶茶、亂七八糟的事情。他說，柯文哲已經跟國民黨接觸了，郭台銘已經不是柯文哲的選項了，但郭台銘明明知道卻還是跑去跟柯握手，氣得痛批「郭台銘的幕僚真的有問題。」