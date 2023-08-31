海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝

▲最新各國官方預報海葵颱風路徑。（點圖可放大／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，海葵颱風今天（31日）增強為中度颱風機率高，若太平洋高壓持續偏強，路徑將更靠近台灣，則也有機會發布海上颱風警報。而最新各國官方預報路徑也出爐。

「林老師氣象站」臉書提到，蘇拉颱風剛走，海葵颱風又來！保持4年多來，沒有颱風中心直接登陸台灣的紀錄，請蘇拉落實交接給海葵。

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▼蘇拉剛走，海葵又來！ （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



「林老師氣象站」說，蘇拉颱風持續向西遠離，評估今日就有機會解除海上颱風警報；尾隨其後的海葵颱風，今日增強為中度颱風機率高，並沿著太平洋高壓邊緣，向西北方向運動，周六會最靠近台灣，將間接影響到台灣迎風面的北部、東北部及東部。

「林老師氣象站」認為，屆時若太平洋高壓持續偏強，路徑將更靠近台灣，則也有機會發布海上颱風警報。

氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，海葵颱風預估強度是輕颱上限或中颱下限，往西移動較明顯，路徑偏向西北西，若暴風圈夠靠近，不排除發海警，可能時間點落在周五下半天，預計周六最接近台灣，之後朝浙江海面前進機率較高，還要再觀察。

▼蘇拉（左）將逐漸遠離，海葵（右）接力靠近。（圖／RAMMB）



▼最新海葵路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

