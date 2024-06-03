基隆山坡地多「順向坡易釀災」　學者：市府應加強防範

▲基隆潮境公園發生土石崩塌，警消前往搜救。（圖／記者徐文彬攝）

記者楊惠琪／台北報導

基隆市潮境公園路口下午發生大規模土石崩塌，疑有多車受困，目前警消人員全力搜救中。中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，崩塌原因初判是岩石風化與連日豪雨造成，由於整個基隆市幾乎都是山坡地，地質不穩定，基隆市政府應立即啟動應變與防範措施，針對危險路段與岩石加強定期巡檢，才能將災害降至最低。

李錫堤表示，基隆市整個市區都是山坡地，向來有山坡穩定的問題，過去幾十年來在颱風來襲或連日下雨，都曾發生邊坡崩塌的事件，尤其從北海岸到碧砂漁港常有大巨石掉落，認為基隆市政府做好事先防範工作，針對危險地點與有掉落之虞的石頭進行編號、定期巡檢，並裝設監測儀器，並依危險設定巡檢頻率，才能避免巨大傷亡發生。

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李錫堤並舉例，香港島本身都是山，島上住宅全部依山而建，但當地政府幾乎把每個危石都進行編號並定期巡檢。雖然這次事故地點是公路段，但平日通行者以基隆市民居多，呼籲基隆市政府應立即啟動相關預警監測措施。

李錫堤還說，這次山崩地質是否為順向坡還有待確認，但基隆過去常發生順向坡滑動的災害，像是2010年在國道3號基隆七堵路段，就曾發生大規模山崩意外，造成多人喪命，順向坡滑動的意外往往會造成很大的災害，即便無風無雨也可能發生，因為隨著地下水不斷滲透，滲透到了滑動面，土石就可能傾瀉而下，現在正值梅雨季，用路人更要提高警覺。