合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？

▲百萬YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」因摟抱合照台北市長蔣萬安，被親綠醫師出征。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱寵物YouTuber界的唯一清流的百萬YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，內容包括動物的養育、照顧、行為學及經費等問題，然而主持人許伯與台北市長蔣萬安的摟抱合照，卻被有18萬人追蹤的親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，讓簡芝忍不住落淚。

據悉，「許伯&簡芝—倉鼠人」的影片於19日上傳，「小劉醫師-劉宗瑀」同日發文痛批，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯。如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？掰了」，並將網友抗議的留言截圖PO出。另外，「小劉醫師-劉宗瑀」也在留言處說，「我有政治立場呦，我超有！」並附上中指的圖示。

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▲「小劉醫師-劉宗瑀」全文如上。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



「許伯&簡芝—倉鼠人」30日以「針對抹黑我們的人！讓我來澄清！沒收錢還捐錢！公開跟台北市立動物園的合約！」為題上傳最新影片。許伯與簡芝表示，小劉醫師對她們進行不實指控，「我再不澄清，或許有些人會以為我們是這樣的人」。

許伯與簡芝出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢；她們說，台北市動物園的門票26年來都維持60元，除了照顧、養育動植物外，還需支付保育員、飼育員薪水，因此合約中她們還會依照觀看次數捐錢給台北市動物園，與小劉醫師的說法完全相反。

許伯與簡芝說，她們過去也到高雄壽山動物園拍過影片，但對方並無提出相關企劃，若有也願意配合，而台北市動物園邀請蔣萬安到場，對方看到動物園內需要經費的情況也說出「沒問題」，這才是她們的目的，「這不是大家跟動物的勝利嗎？」「大家未來也可以拿這些片段來監督市長，不論怎麼說，動物才是贏家」。

▲▼許伯&簡芝一一打臉小劉醫師的不實指控。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



許伯與簡芝澄清，她們在影片中並沒有採訪蔣萬安，反而是採訪彭博士跟動物行為6大護法，蔣萬安只是來賓。況且，頻道本來就沒有政治立場，只有愛護動物的立場，假設市長是柯文哲或陳其邁，她們都會拍這支影片。

最後，關於封面許伯摟抱蔣萬安的部分，簡芝表示，過去許伯的主持、搞笑功力不強，經過努力練習後才吸引更多人觀看，且是她要求許伯去做的，頻道過去也經常類似的梗，「然後所有被抱的男生都是經過同意的，沒有人被吃豆腐」。

簡芝透露，澄清影片她拍了兩次，第一次拍攝時痛哭，因為辛苦經營的頻道可能一夕之間就因抹黑而完蛋，但她最後轉念一想，若因此有更多人關注到動物，結果就是好的，直言沒有要跟小劉醫師對抗，因為這是沒有意義的行為。

最後，簡芝表示，可以討厭、恨她們，但不要抹黑，若有疑慮也可以私訊詢問，「如果妳要詢問我們，我也希望妳能夠以平等的態度對我」，但最重要的是不可以抹黑，如果抹黑的人繼續不實指控抹黑，最後透過法律會捍衛自己的權益到底。