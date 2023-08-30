無人機飛彈夜襲基輔！烏軍：2023春季以來最強力打擊　已2人死亡

▲基輔30日清晨遭遇大規模襲擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭首都基輔30日清晨遭遇大規模無人機與飛彈襲擊，導致市內爆炸聲頻傳，多處起火。基輔當局形容，這是基輔自今春以來，遭遇過的「最強力打擊」。

綜合CNN與法新社報導，基輔市軍事行政長官波普科（Serhii Popko）表示，俄羅斯趁夜使用無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔進行了「大規模」襲擊；16架無人機「從不同方向」飛向基輔，接著又有數架Tu-95轟炸機朝基輔方向基輔發射了至少28枚飛彈。

▲基輔當局指出，有2名男子在這起襲擊中死亡。（圖／CFP）

波普科在Telegram指出，「自春季以來，基輔還沒有經歷過如此強大的攻擊」，但烏軍的防空系統成功擊落了所有28枚俄軍飛彈與16架無人機中的15架。一名法新社記者透露，基輔市區在當地清晨5時左右傳出至少3次巨大的爆炸聲。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則透露，基輔的達爾尼茨基區（Darnytskyi）和舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）因有爆炸碎片落在商業建築上，引發火災，因此消防與救援人員目前已趕往這2個地區的墜機現場滅火。

基輔市軍事管理部門也證實，有2名年齡分別為26歲和36歲的男子在這起襲擊中被炸死，另有3人因墜落的碎片而受不同程度的傷。其中2名傷者已被送往醫院。