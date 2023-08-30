澎湖首見「水上保時捷」漂海上　海巡拖回「走私快艇」招領中

記者陳洋／澎湖報導

橫行穿梭於中國大陸及香港邊境的大飛「走私機動艇」，日前首度現身澎湖海域，不過已是半沉僅露出船首狀態於澎湖海域漂流，因影響航安，經澎湖海巡隊6個小時拖帶，才帶回馬公隊部碼頭，於昨晚找來吊車將艇吊起，放置海巡隊後方空地上，將公告招領。

▲澎湖首見漂流大飛「走私機動快艇」。（圖／記者陳洋翻攝）

據了解，這艘船隻長約50呎、寬約8呎，船後加裝4個馬達，無船名，研判就是中國大陸和香港私梟走私用的機動快艇，俗稱「大飛」，依海岸巡防法，海上漂流物將先公告6個月看有沒人認領，沒人認領就拍賣。

▲昨晚潛水伕從觀音廟前碼頭下水。（圖／記者陳洋翻攝）

這艘大飛是27日下午近4時許，不明原因漂流至澎湖西嶼西南7海浬處，因只露出船首，其他沉於水面下，被途經的海釣船發現通報。澎湖海巡隊派出10087巡防艇趕往，確認翻覆船隻下方並無人員等後，為不影響航安，花了6個小時拖帶回隊部旁觀音廟前碼頭，並在昨天傍晚找來吊車和拖板車，在潛水伕協助下，耗時2個多小時摸黑進行，才將船隻吊離水面。

▲澎湖海巡隊經6個小時拖帶，才帶回馬公隊部碼頭。（圖／記者陳洋翻攝）

船隻除右舷有碰撞痕跡外，並無破洞。由於裝有4個舷外引擎，馬力高達1200至1500匹，航速可達60節，即時速逾100公里，成走私利器，才被香港黑話暱稱「大飛」。卻也因馬力極大，致使快艇失控機率亦高，研判這台就是因此翻覆。

根據中國和香港新聞，「大飛」規格主要由快艇或大型摩托艇非法改裝而成，可說是「水上保時捷」，部份「大飛」造價一般都超過人民幣一百萬，但主要是它的發動機貴，一個發動機就價值20萬人民幣，空船殼只需要十幾萬人民幣。不過，走私凍品夜賺十幾萬人民幣，幾趟就賺回來了。

▲快艇裝有4個舷外引擎，馬力高達1200至1500匹，航速可達60節。（圖／記者陳洋翻攝）

這些快艇主要都活動於香港跟廣東間等大陸沿海一帶，去年五月底馬祖高登島附近就連續出現4艘大飛現蹤，經海巡派出實力相當的35噸「白金剛」驅離，其中一艘更在閩江口遭大陸海警查扣，才發現竟是因為上海因疫情封城缺乏肉品，大陸私梟利用快艇「南肉北運」。