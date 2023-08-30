開學日校門解禁！小一新生家長陪入校　校長化身「瑪利歐」迎新

▲北市忠孝國小設置瑪利歐闖關場景，迎接小一新生。（圖／忠孝國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學今（8/30）開學，隨著疫情解封，已經連續兩年開學日當天禁止小一新生家長入校陪伴，今年大解禁，許多學校也舉辦創意迎新活動，歡樂氣氛取代了難分難捨場景。像是台北市西園國小校長張勝順就化身「瑪利歐」歡迎新生入校，忠孝國小也設置瑪利歐闖關場景，降低新生入校時的緊張。

疫情鬆綁後，迎接112學年度開學第一天，為降低小一新生「分離焦慮」，多數學校均開放家長陪伴入校，並在校門安排熱鬧的迎新活動。

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「歡迎小一新生！」西園國小校長張勝順一早裝扮成瑪利歐兄弟，在校門口熱情迎新，並設置乖乖門、勤學門、聰明門，提供家長和學生拍照打卡留念。張勝順說，希望藉由這些活動讓剛結束幼稚園生活的小一新生們，能在溫暖陪伴、快樂互動的氛圍中，儘快融入校園新生活。





▲北市忠孝國小引導新生在闖關遊戲過程中踏入新校園。（圖／忠孝國小提供）

北市忠孝國小也為新生設計「尋找失蹤字母」、「瑪利歐尋寶」、「瑪利歐悅讀趣」3道闖關關卡，完成闖關後，還可以抽號碼球獲贈繪本小禮物。校長李亦欣說，透過闖關活動，希望引導新生在遊戲過程中踏入新校園，除了幫助卸除心中不安，也象徵完成第一次小學生涯的奇幻冒險。

北市士林國小為每位新生準備了「小一新生5告讚」超能力包，內含便條紙、鉛筆、橡皮擦、直尺、資料袋等文具組。位於基隆河畔的大佳國小，以基隆河為主題，規劃系列雙語、食育與祖孫周活動。博愛國小則動員校內管絃樂團，在校門口中庭以悠揚樂聲迎接新生入校。