【廣編】牛好命！鮮奶新標竿　NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳上市即賣翻

▲NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳甫上市即銷售一空。

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

喝鮮奶攝取鈣質、蛋白質是民眾再平凡不過的日常，近期一款鮮乳一上市便掀起一波搶購熱潮，不僅對於產出鮮乳品質嚴格把關，更從鮮乳的源頭：「乳牛的飼養」開始嚴格要求。嚴選自紐西蘭原裝進口純淨乳源，堅持獻給消費者最新鮮的美味。全台每週一萬瓶限量販售，這款讓鮮奶愛好者為之瘋狂的新品就是「NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳」。

憑藉紐西蘭仙境般得天獨厚的環境條件，每隻乳牛一年中有350天以上都能隨心自由漫步在千坪草原，並依照國際動物福利標準，遠離不必要的抗生素與生長激素。在乳牛的飲食上，也採用96%以上高程度的草飼放養。NuZilk為的就是讓乳牛能夠順應天性，在最自由、自然的條件下成長茁壯，才能產出比一般鮮乳更優質的草飼鮮乳。嚴格把關產出的鮮乳經檢驗證實：草飼鮮乳營養密度比一般鮮乳高，除了鈣質、蛋白質，也具CLA、omega-3、胡蘿蔔素以及維生素E等營養素。

目前在全台7-ELEVEN以及家樂福（含家樂福量販店、家樂福超市、家樂福便利購、Mia C'bon）都有機會可以找到這瓶NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳。口感香醇滑順，加入咖啡或是做成奶茶也非常適合，能讓飲品的口感風味更加分，目前限定通路還有單件109元的嚐鮮優惠價（原價129元），是愛喝鮮奶的你絕對不容錯過的選擇。