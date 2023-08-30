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大陸 大陸焦點 特派現場

易建聯拋震撼彈告別！　大陸男籃北京奧運「黃金世代」全部退役

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

▲北京奧運賽場上的易建聯（圖左）和姚明（圖右）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新世代男籃在世界盃籃球賽場上二連敗，陷入晉級16強的泥潭。就在球迷複雜情緒尚未平息之際，大陸最具指標性的球星易建聯今（29）日深夜在微博拋出震撼彈，決定告別21年職業生涯，也宣告2008年北京奧運進入八強的大陸男籃「黃金世代」成員全部退役。

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

▲易建聯在北京奧運前的國家隊宣傳照。（圖／CFP）

2008年北京奧運舉辦之際，大陸男籃身為東道主，組建一支陣容華麗的代表隊參賽，包括在NBA賽場上發光發熱的姚明、2007年拿下CBA總決賽MVP的王治郅，以及杜鋒、王仕鵬、朱芳雨、王磊、劉煒、孫悅、李楠、張慶鵬、陳江華等CBA一眾好手。

這支男籃隊在分組賽中先後擊敗安哥拉和德國隊，第三次在奧運賽事中闖進八強賽，雖然最終在淘汰賽中不敵立陶宛，仍讓大陸球迷十分欣喜，也讓這批選手們被稱為「黃金世代」。

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

▲36歲的易建聯宣布高掛球鞋，離開職業賽場。（圖／CFP）

隨著姚明等人先後退役，杜鋒也扛下大陸國家隊及廣東宏遠隊教練一直，完成華麗轉身後，CBA賽場上只剩下易建聯仍在堅持拼搏，直至2023年8月29日深夜，36歲的易建聯也決定高掛球鞋，宣告著大陸籃壇一個世代的結束。

易建聯在後姚明時代扛著國家隊「定海神針」的大旗，成為場上的領導者，堅持守護著他最心愛的籃球，正如同易建聯告別職業生涯文末提到的，「也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。」

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