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中元普渡來了！命理師曝最佳時辰　求財要拜「這4種水果」

中元節怎麼拜，命理師曝拜拜最佳時辰、供品、禁忌食物。（示意圖／取自Pexels）

▲中元普渡怎麼拜？專家曝最佳供品。（示意圖／取自Pexels）

圖文／CTWANT

明（30）天即是農曆7月15日的中元普渡，中元普渡是在中元節前後祭拜祖先、地基主以及祭祀好兄弟的民俗活動，由於鬼月中元普渡供品有很多禁忌，如果誤觸惹怒好兄弟，美意一樁卻釀惹禍上身可就不好。命理師小孟老師就在在社群媒體上分享，中元最佳普渡時辰為下午2點至晚上6點，並點出可以準備的12樣供品，與不可以準備的10樣供品。

普渡可以拜的12樣食物：

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1.奇異果：奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。

2.橘子：橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。

3.水蜜桃：水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。

4.葡萄：葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。

5.火龍果：火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。

6.魚：拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。

7.肥豬肉：豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。

8.龍眼：在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。

9.花與芒果：在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。

10.5顆水煮蛋：若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

11.仙草蜜：想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

12.糖果：若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。

普渡不可以拜的10樣食物：

1.釋迦：在中元普渡時千萬不可拜釋迦，因為此水果與佛祖同名，恐會造成不敬。

2.檸檬：中元普渡時千萬不可準備檸檬當供品，因為檸檬是酸性水果，象徵拜完後人生會酸，並且一直流眼淚。

3.苦瓜：中元普渡千萬不可拜苦瓜，象徵人生會很苦。

4.酪梨：中元普渡時千萬不可拜酪梨，象徵諧音（若離）會讓家人與同事分離。

5.蓮霧：中元普渡時不可拜蓮霧，象徵人生多霧，還會讓成功離去，難以撥雲見日。

6.刺太多的魚：不可拜刺太多的魚，因為好兄弟吃了會被刺到，讓自己未來一年不斷犯小人。

7.籽太多的食物：千萬不可拜籽太多的食物，因為好兄弟不喜歡，容易因此發脾氣。

8.太冷的食物：中元普渡時千萬不可拜太冷的食物，如冷凍食品，否則會讓好兄弟對祭拜的人冷感，進而惹怒祂們。

9.去頭去尾的三牲：中元普渡祭拜的三牲千萬不可去頭、去尾，當心好兄弟認為已經吃過，因而惹怒祂們，使自己未來一年不好過。

10.瓜子與包殼花生：拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會認為準備供品的人沒誠意和沒禮貌，導致財富下滑。

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