營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半　1經典口味糖加更多

▲營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半，同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人非常愛喝手搖飲，店家為了招攬生意，幾乎都會讓客人選擇甜度，但全糖、半糖、微糖究竟有多甜、熱量多少，可能大多數人都不知道。營養師姚晴徽就以紅茶舉例，分享全糖、半糖、微糖的差異，且在無配料及同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高，在微糖情況時甚至達到2倍差異。

營養師姚晴近日在臉書粉絲團「徽姑娘營養師」表示，精緻糖為所有額外添加在食品中的精緻糖類，及天然存在蜂蜜、濃縮或非濃縮果汁的糖（水果不算），根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天糖攝取量，應小於總熱量5%，例如有人每天攝取2千大卡熱量，糖攝取量就應小於25克。

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接著她指出，根據我國食藥署規定，連鎖飲料店、餐廳或速食業等現場調製的飲料，均必須標示飲料的總糖量與總熱量，包含所有原料及配料，可以實際值或最高值顯示，由於不同甜度、容量標示不易，絕大多數的店家通常會以「全糖」標示飲料的總糖量或總熱量。

店家一般只會標示全糖，許多人就會好奇半糖、微糖究竟有多甜、熱量多少，特別是如今許多人注重身體健康的時代，大多數人都十分重視熱量攝取，姚晴近就以無配料的紅茶、綠茶等純茶，分別點出無糖及微糖、半糖、全糖的含糖量與熱量變化，但她也強調各業者的糖度標準不一，數值均為預估數值。

●無糖：含糖量0克；熱量0大卡。

●微糖：含糖量25克；熱量100大卡。

●半糖：含糖量35克；熱量140大卡。

●全糖：含糖量52.5克；熱量210大卡。

她最後也補充說，同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高，在微糖情況時甚至達到2倍差異。

●無糖：含糖量0克；熱量0大卡。

●微糖：含糖量51克；熱量204大卡。

●半糖：含糖量70克；熱量280大卡。

●全糖：含糖量75克；熱量300大卡。