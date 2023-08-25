　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半　1經典口味糖加更多

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半，同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人非常愛喝手搖飲，店家為了招攬生意，幾乎都會讓客人選擇甜度，但全糖、半糖、微糖究竟有多甜、熱量多少，可能大多數人都不知道。營養師姚晴徽就以紅茶舉例，分享全糖、半糖、微糖的差異，且在無配料及同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高，在微糖情況時甚至達到2倍差異。

營養師姚晴近日在臉書粉絲團「徽姑娘營養師」表示，精緻糖為所有額外添加在食品中的精緻糖類，及天然存在蜂蜜、濃縮或非濃縮果汁的糖（水果不算），根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天糖攝取量，應小於總熱量5%，例如有人每天攝取2千大卡熱量，糖攝取量就應小於25克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著她指出，根據我國食藥署規定，連鎖飲料店、餐廳或速食業等現場調製的飲料，均必須標示飲料的總糖量與總熱量，包含所有原料及配料，可以實際值或最高值顯示，由於不同甜度、容量標示不易，絕大多數的店家通常會以「全糖」標示飲料的總糖量或總熱量。

店家一般只會標示全糖，許多人就會好奇半糖、微糖究竟有多甜、熱量多少，特別是如今許多人注重身體健康的時代，大多數人都十分重視熱量攝取，姚晴近就以無配料的紅茶、綠茶等純茶，分別點出無糖及微糖、半糖、全糖的含糖量與熱量變化，但她也強調各業者的糖度標準不一，數值均為預估數值。

●無糖：含糖量0克；熱量0大卡。
●微糖：含糖量25克；熱量100大卡。
●半糖：含糖量35克；熱量140大卡。
●全糖：含糖量52.5克；熱量210大卡。

她最後也補充說，同樣甜度下，酸性飲料的含糖量更高，在微糖情況時甚至達到2倍差異。

●無糖：含糖量0克；熱量0大卡。
●微糖：含糖量51克；熱量204大卡。
●半糖：含糖量70克；熱量280大卡。
●全糖：含糖量75克；熱量300大卡。

ET快訊
快訊／新北命案！男返家驚見母倒地流血死亡
鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賣「日本烤肉神醬」忘做1件事！蝦皮賣家慘被罰百倍罰款

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

太想治好孩子的憂鬱症！爸也陷入低潮焦慮　一起掛號淚崩哭訴

營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半　1經典口味糖加更多

獨／《木曜4》高薪幕後被離職…104驚見整排徵才！「殘酷薪資」曝

鄧佳華才喊保護賴品妤　IG再爆「將加入民進黨」邀約人對話曝光

手機送修被看相簿！網美「翻拍傳給朋友」嗆噁男：我會笑死

蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐上演3颱共舞

自助餐3菜1雞腿140元！阿姨結帳喊「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

吃麥當勞討15包胡椒粉！要不到回家找爸哭　他大鬧店家下場超慘

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

賣「日本烤肉神醬」忘做1件事！蝦皮賣家慘被罰百倍罰款

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

太想治好孩子的憂鬱症！爸也陷入低潮焦慮　一起掛號淚崩哭訴

營養師曝手搖飲「微糖含糖量」是全糖一半　1經典口味糖加更多

獨／《木曜4》高薪幕後被離職…104驚見整排徵才！「殘酷薪資」曝

鄧佳華才喊保護賴品妤　IG再爆「將加入民進黨」邀約人對話曝光

手機送修被看相簿！網美「翻拍傳給朋友」嗆噁男：我會笑死

蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐上演3颱共舞

自助餐3菜1雞腿140元！阿姨結帳喊「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

福島核污水排海　日使館發聲明：在中國不要大聲說日文

賣「日本烤肉神醬」忘做1件事！蝦皮賣家慘被罰百倍罰款

味全龍新人合約全部談妥　首輪劉俊緯總值上看600萬

超準心測！挑「一個顏色」　秒測你為何總是單身

過關斬將　兩岸電競賽上海交大奪冠

黃國昌透天厝「侵占國有地」！違建開始拆除　其他8戶也要掰了

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

換湯不換藥？《KBS歌謠大祝祭》「不在日本辦了」卻又被酸：耍伎倆

PCS決賽和平籃球館將登場！展元、小熊任主持人　PSG鎖定首張門票

太想治好孩子的憂鬱症！爸也陷入低潮焦慮　一起掛號淚崩哭訴

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

獨／《木曜4》幕後被離職內幕曝光　104徵才驚見 「殘酷薪資」

蘇拉明轉中颱1路徑貫穿台灣！影響最劇時間曝

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

馬祖沉船不是新台馬輪撞的！畫面曝

自助餐140元「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

台中「乳肉國小」萬人朝聖！校友全看傻眼

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　1狠招報復

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

更多熱門

相關新聞

泰國百萬網美現身「一中夜市」打卡

泰國百萬網美現身「一中夜市」打卡

泰國網美Munkaw (รุ่งตะวัน ชัยหา）曾獲選泰國時大話題美女，因外表清純可愛加上好身材，光是臉書就有百萬名網友追蹤。沒想到，Munkaw無預警現身台中的夜市，大讚台灣食物好吃，直呼「戀愛了」。

清心為何活這麼久　粉絲曝2大原因

清心為何活這麼久　粉絲曝2大原因

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

飲料店好賺？過來人揭2大殘酷真相

飲料店好賺？過來人揭2大殘酷真相

228連假14家速食+手搖店優惠懶人包

228連假14家速食+手搖店優惠懶人包

關鍵字：

糖量手搖杯冷飲

讀者迴響

熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

騎士被左轉車撞倒！倒地又遭輾過2次重傷亡

陸百萬網美「被騙去東南亞」失蹤！商會證實遭綁架

獨／《木曜4》幕後被離職內幕曝光　104徵才驚見 「殘酷薪資」

快訊／晏柔中順產兒子！　楊孟霖感動曝全家福

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

蘇拉明轉中颱1路徑貫穿台灣！影響最劇時間曝

哥怒推母…弟返家驚見母倒地流血亡　

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

逼「放火」裸身下跪！青青前男友入獄

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

程式植入「-」害公司賠4千萬工程師慘了

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面