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清心為何能開這麼久　粉絲曝2大原因：國中喝到出社會仍全台第一

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲網友好奇，手搖杯競爭超激烈，老字號「清心」怎麼撐到今天。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣手搖杯市場非常大，成為不少人創業首選，也因此競爭非常激烈，時不時就有品牌被淘汰出局。一名網友好奇說，老字號品牌「清心福全」是如何在激烈的競爭中生存下了的，貼文一出立刻引發網友熱議，有人解釋原因，也有人點名該品牌2款飲料，「國中喝到出社會，一樣全台第一！」

原PO在批踢踢八卦板以「清心為什麼能開這麼久」為題發文，他認為清心福全的本體是冰塊和糖，他也不喜歡清心的茶，覺得味道怪怪的，沒想到如今台灣各地都能看到清心分店，讓他好奇說，「同個時期的五十嵐活這麼久能理解，但清新為什麼能開這麼久？」

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▲▼老字號手搖品牌清心怎存活下來？網揭「2神級飲料」：沒一家能贏。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回答，清心的烏龍綠跟多多綠，他從國中喝到出社會，一樣全台第一。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出吸引不少網友留言，多數人認為，因為清心走平價路線，擁有頗大的客群，有人說「因為有低價的基本款，一堆網紅店放棄25元以下的市場」、「就說不要放棄基本款，一家人去喝，只有50元以上的，當然只幫小孩買，有25元的父母也會買」、「小七數十年不放棄10元麥香也是這樣」。

另外也有網友認為，清心有2款飲料相當好喝，甚至是業界第一，「多多綠還行啊」、「多多綠無糖，萬年不敗」、「烏龍綠跟多多綠讓我從國中喝到出社會，一樣全台第一」、「多多綠沒有其他家能贏」、「多綠，烏龍綠屌打全台飲料店」、「好喝啊，他們的烏龍綠、多多綠，幾十年來哪一家能贏的」。

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