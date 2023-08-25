認愛「迪化街名門前媳婦」！作家H曝沉默多日原因：莫名的壓力

▲作家H也在臉書認愛陳珮甄。（圖／翻攝自Facebook／作家H）



記者朱祖儀／綜合報導

知名小說家、兩性作家H（陳鴻儀）去年自曝罹患攝護腺癌三期，目前還在治療當中，不過近日被拍到和曾嫁進迪化街名門的KOL「Selena」陳珮甄牽手散步。事後女方大方承認戀情，H卻在沉默幾天後才出聲，表示在陳珮甄的文字下他被過度美化，所以有點恐懼發文，但仍對女方的接納覺得感謝。

H今（25）日稍早在臉書粉專發文透露，被拍到後自己重感冒3天，至今尚未痊癒，加上他認為自己只是個普通的創作人，戀情是否對外表態，似乎不是太重大的事情，所以一直沒有回應。不過後來朋友說，「女生都表態了，你怎麼可以沉默！？」且看了女方的發文，也發現「似乎我們的交往，也能帶給人們一些正面的力量！？」因此決定發聲。

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H還說，這幾天沒有回應還有一個原因，「那就是我感受到些許莫名的壓力」，因為陳珮甄在文中都挑他的優點寫，而他知道，如果一段感情要走得長久，還有很多難關要度過，2人也經常有意見不合，或是因為過度敏感，而不小心影響到對方心情的時候，「因為擔心珮甄文字下的我被過度美化，所以我這幾天一直遠離甚至有些恐懼發文」。

但H仍想對喜愛他們的人說明，「能夠得到珮甄的接納，是我的幸運」，因為對方無懼他先前曾說過的前女友荒唐歷史，也無畏他現在的孱弱不堪，和不知生命何時將盡的身體狀況，依舊願意敞開心胸向大家宣告2人的感情，「我沒有其他感受，只有感謝」，因此決定大方認愛，同時也感謝每位朋友的祝福。