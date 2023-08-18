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瘋電影／巨齒鯊2：海溝深淵　濃郁中國味的一場災難

文／賴賴

▲▼巨齒鯊2：海溝深淵。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

感覺是中國的電腦特效作品，雖然有點卡但仍可見其效果已有進步，據估計，巨齒鯊最大的體型為20.3公尺，平均體型為16-18公尺，而巨齒鯊的嘴直徑可達兩米，超過250顆長達20厘米的牙齒，從巨齒鯊一口咬斷暴龍的畫面演算，在人類與巨齒鯊的對峙一幕，很明顯的比例上有誤差，但為了視覺感官目的，就得過且過不要太計較，畢竟這就是災難娛樂片，而非Discovery。

由兩位動作頂流撐住票房，怪獸演員除了巨齒鯊，還有暴龍、大章魚、小恐龍等等，有強烈的當年《天機·富春山居圖》的相似手法，場景轉換超多，瑣碎的內容拼湊出邏輯節奏混亂的劇本，大概最好看的畫面都在預告裡。

好吧，坦白說我真的對一幕戲設計非常深奧，就是吳京拿著遙控器，讓鯊魚看到他就左轉，這部戲有兩幕這種安排，而且可能因巨齒鯊身價高，片中出場也不多，其他的就不再贅述。


片　　名：巨齒鯊2：海溝深淵
英文片名：Meg 2: The Trench
類　　型：動作、冒險、懸疑/驚悚
上映日期：2023-08-02
片　　長：01時56分
導　　演： 班懷特利(Ben Wheatley)
演　　員： 傑森史塔森(Jason Statham) 、 吳京 、 席安娜蓋蘿莉(Sienna Guillory) 、 克里夫柯提斯(Cliff Curtis)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

今年夏天，準備好感受腎上腺素激升的終極快感！《巨齒鯊2：海溝深淵》比2018年上映的賣座電影《巨齒鯊》更加刺激精彩，不僅動作戲更上一層樓，甚至深入更深的海域，有更多龐大的巨齒鯊、更多意想不到的驚險！

傑森史塔森潛入未知水域，帶著大膽的研究團隊，潛到海底最深處進行探勘。然而，這趟探勘很快就陷入混亂；一場惡意的採礦作業威脅到他們的任務，迫使他們捲入一場高風險的生存之戰。為了要對抗龐大的巨齒鯊及無情的環境掠奪者，英雄們必須靠智取、智勝，甚至要游得比恐怖掠食者更快，才能贏得這場與時間的賽跑。觀眾將可以完全沉浸在今年最刺激的《巨齒鯊2：海溝深淵》中—在這裡只有無法言語的快感才能與海洋的深度相比！

▲▼巨齒鯊2：海溝深淵。（圖／YAHOO）

▲巨齒鯊的嘴醫美後變小了。

▲▼巨齒鯊2：海溝深淵。（圖／YAHOO）

▲牙齒特別少的巨齒鯊。

▲▼巨齒鯊2：海溝深淵。（圖／YAHOO）

▲小女孩的中國髮型，有達到說明她是小女孩的身分。

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