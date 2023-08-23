「浪漫」不分年齡！　北京大叔變身青蛙把大媽寵成女孩

實習記者高語璠／綜合報導

適逢七夕情人節，北京一名六十多歲的大叔為博取心儀對象開心，裝扮成青蛙在街頭等待對方，並用各種搞怪的表情和動作逗她開心。充滿「粉紅泡泡」的一幕，被女方女兒拍下上傳到網路，引起網友讚賞，果然不管什麼年紀用心就會有浪漫。

北京一女子錄下媽媽與相親對象甜蜜的過程，在網上引起討論。影片顯示，一名短髮大媽走到巷口時，一名身穿青蛙裝的人蹦蹦跳跳地跑向短髮大媽，想將手中的禮物給大媽。大媽看見青蛙時本想要繞道而行，結果青蛙擋住去路，不讓大媽通過。接著大媽指著青蛙詢問，「你是老林嗎？」青蛙才將頭套脫下露出真面目，這時大媽發現，身穿青蛙裝的人是相親對象林大叔。

女兒事後表示，媽媽與林大叔是在相親認識，兩人相處後發現非常投契，而林大叔一直對媽媽無微不至。大媽說，老林對她很好，都60多歲了還老叫她女孩子，平時還會送小禮物，特別貼心。

林大叔說，想學年輕人浪漫一下，還找了客服幫忙買禮物，沒想到送禮物還搞出花樣，弄得他不好意思。對於穿青蛙裝的想法，林大叔表示，老年人也緊跟時髦，看影片裡的年輕人都喜歡這青蛙，想說可以穿這青蛙裝給她一個驚喜，女孩子不管多大都喜歡這個，雖然已經60多歲了，但她永遠是個女孩子。

看完影片的網友在底下留言，「果然不管什麼年紀用心就會有浪漫」、「大媽好幸福，讓人羨慕的愛情」、「這樣的愛情誰不羨慕啊」。