喑啞爸手寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動！暖哭12萬人

▲瘖啞爸爸手寫字條曝光，暖哭萬人。（圖／中田咖哩（夢想店）提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／劉維榛報導

超暖正能量釋放中！一名瘖啞爸爸拿著手寫紙條，到新北永和「中田咖哩（夢想店）」想領2份待用餐，而老闆看完上頭的字句後，霸氣準備3份餐點、水果與油飯，要讓一家三口吃飽吃滿，最後還喊話「有需要再過來唷！」文章引發12網友噴淚推爆，「台灣人就是有人情味」、「看了鼻酸，謝謝有大愛的老闆！」

咖哩店老闆昨（22）日在粉專貼出一張紙條，上頭寫著「您好，請問可以（給）我二份待用餐嗎？因為我二個小孩沒得吃，非常感謝您。」

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原來對方是瘖啞人士，擔心2個寶貝孩子餓壞了，於是到店裡領愛心餐。當下，老闆也溫暖反問，「你自己不用吃嗎？」爸爸隨即比出手勢表示不用，但老闆最後仍準備三份咖哩餐點、水果與油飯，要讓一家三口吃飽才安心。

爸爸見狀後，再次感動手寫「非常謝謝」的字句。對此，老闆誠心喊話，「並沒有想炫耀什麼，只想說大家有能力就幫忙，給他們能夠溫飽一餐」，最後不忘提醒有需要的話，歡迎爸爸再過來店裡吃待用餐。

老闆的暖舉也引來12萬網友讚爆，也再次見證台灣最美麗的風景，「好人一生平安，也希望這位爸爸順順利利」、「老闆是善人不是在炫耀，是把真、善、美傳遞出去，超讚的」、「希望有更多店家願意幫助需要幫助的人」、「我相信，手心向上不得已，手心向下必得福份」、「拋磚引玉！真的」、「這是正能量的PO文」。