護理人力荒「有床沒人」　北部醫院平均關床8％至10％

記者黃翊婷／綜合報導

依據衛福部「未來十年護產人力供需評估研究」資料推估，明年護理人力缺口將達到1.5萬至2.4萬人。據了解，新冠疫情之後護理人力大量流失，導致醫院內出現「有床沒人」的狀況，北部醫院甚至出現「關床潮」，大型醫院平均關床8％至10％。

▲疫後護理人力問題近日掀起各界關注。（資料照／記者李毓康攝）

衛福部「未來十年護產人力供需評估研究」預測，2024年護理人力缺口將達到1.5萬至2.4萬人。另外根據中華民國護理師公會統計，護理人員執業人數也在逐漸下降，光是今年1月至5月，人數就由18萬7519人下降至18萬5901人，近半年就有1726名護理人員離職。

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根據《中國時報》報導，護理人力大量流失導致醫院出現「有床沒人」的狀況，雙北地區的醫院甚至出現關床潮，大型醫院平均關床8％至10％，包括台北馬偕醫院關床200床、振興醫院關床逾100床，其他醫院也關床40至50床。不過，詳細的情況仍有待進一步了解。

有「護理立委」之稱的民進黨立委陳靜敏，日前也曾在臉書發文討論護理低薪及人力問題，文中直指我國護理的執業環境不只出現人力缺乏、高離職率，還面臨到護理低薪絕境，甚至可能會碰到醫療暴力等事件發生，種種問題致使護理人力日漸流失，「其中亞洲護理論壇提到了我國醫師薪水，相比下居然高達我們護理人員3.16倍！請問我們國家有在尊重護理專業發展嗎？」