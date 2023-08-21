台大學生遭揉臀問「愛不愛老師」　4受害人控縱容狼師

▲范雲今天上午舉行「台大性騷受害學生站出來！抗議校方成加害結構一環！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委范雲今（21日）與4位台大校園性騷擾被害人舉行記者會，受害學生指控，一名黃姓教授對學生揉胸、揉臀、熊抱，甚至逼問「愛不愛他」，性平調查建議停聘3年，教評會卻決議僅停聘1年；另一名學生痛陳，遭台大已婚女性舍監偷拍睡覺、耳邊吹氣、要求擁抱，事後台大校長陳文章卻致電學生的老師說「事情鬧大對老師也不好」。

范雲今天上午與4名台大校園性騷擾被害人召開「台大性騷受害學生站出來！抗議校方成加害結構一環！」記者會，包括台大學生會、研究生協會、女研社等12位台大學生自治組織幹部及2位台大教授一同聲援被害人，抗議校方成加害結構一環。

A同學發言表示，自己擔任宿舍學生幹部時，遭已婚女性舍監性騷，「舍監在我睡覺的時候偷拿備份鑰匙進到我房間、偷拍我睡覺、摸我的臉、耳邊吹氣，然後很多次的要求我要擁抱她，她才不會生氣，親吻、壓趴在我身上、追問行蹤、限制交友、半夜騷擾、要求見面」，事發至今已將近1年，他仍須每天服用藥物才能避免噩夢，當時家防中心的社工陪自己到警察局申請跟蹤騷擾告誡書，但台大還是繼續讓加害人當舍監，讓她有機會接觸更多的學生。

A同學怒控，台大校長陳文章身為台大性平會主任委員，新聞出來之後，竟然打電話給自己的老師說，事情鬧大對老師也不好，已經違反《性平法》，且學校在2023年6月14日發新聞稿，稱「舍監半夜不是騷擾，是在關心學生」，完全扭曲事實，「甚至事發半夜也不知道帶走誰，甚至還請我去睡校安中心的沙發，而不是請行為人離開宿舍」。

受害同學B、C，遭同一位黃姓教授性騷擾，該教授以「美式風格」自居，時常講黃色笑話、擁抱同學，C同學長達一年遭其揉胸、揉臀、熊抱、逼問「愛不愛老師」，原以為向學校提出申訴會得到正義，沒想到台大校方卻讓他們更失望。范雲表示，此案高達5位被害人性騷擾成立、受害時間前後至少5年，台大性平會卻做出「未達情節重大」認定，且當程序走到教評會，對加害教師的懲處從停聘3年又縮減至1年。

C同學質疑，「讓我難以理解的是，台大對於情節重大的定義到底是什麼？我想起了黃教授每次摸著我的屁股的時候，我心裡感到巨大的恐懼，難道台大真的看不到嗎？真的認為不嚴重嗎？還是因為我是男生，我的身體就不應該被尊重嗎？」

受害同學D雖非台大學生，但因論文主題選定台大教授擔任其共同指導教授，她表示，該名教授曾屢次表示「台灣處女特別多」、「曾在一門課跟3位學生上床」，某次在工作中被要求前往老師的住處拿文件，被教授壓在牆上欲上下其手。

范雲表示，在這些案件中，受害學生連在宿舍都無法好好睡覺，還要面對校長打給指導教授帶來的壓力，心生恐懼、愧疚；而研究生被指導教授性騷擾，還得自己力爭，才能更換指導教授；還有研究生因行為人報復，不得不更換題目、重寫論文，導致延畢，而僅僅停聘1年的懲處，也讓還在校的學生，得面對停聘回來的老師，這是對更多學生受教權的侵害。

最後，范雲與受害學生、台大教師及台大學生自治組織幹部、性別平等教育協會，一起提出4大訴求，要求台大立即改善：第一，臺大不該違法，侵害受害學生權益；第二，台大不該藐視性平專業，縱容性騷文化；第三，台大不該成為加害一環，教評會不應師師相護、縱容狼師；第四，教育部針對臺大違法情事，應立即開罰。