　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄51歲王姓男子14日凌晨在家喝完高粱後，忍不住想吃夜市知名海產粥的衝動，堅持酒駕上路，結果遭警方攔查拒測，吞下18萬元罰單。消息曝光後，網友們都好奇是哪一家海產粥魅力那麼大？後來一查才發現是六合夜市的排隊名攤「莊記海產粥」，也是藝人納豆每次到訪高雄必定朝聖的美食。

當天王男在家中喝了幾杯高粱，想念起六合夜市的老字號海產粥，抱著僥倖心態在14日凌晨騎車外出，結果行經三民區河南二路與南台路口時，無視紅燈直接右轉，遭巡邏警員上前攔查。當時王男發現警員，立刻加速逃逸到河南、同愛街口，還下車假裝散步，以規避查緝。

▲▼就想吃夜市海產粥...男酒後忍不住衝動外出，18萬秒噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲知名海產粥的誘惑！男子衝動酒駕也要吃，遭警攔查18萬噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，員警到場後，見王男頭上還戴著安全帽，渾身散發酒氣，很快識破。起初王男一度理直氣壯辯稱自己沒騎車，直到員警喝斥有錄影「我這邊都有證據給你看！」王男才坦承騎車，並悻悻然拒絕酒測，收下18萬元拒測罰單。

王男為了一碗海鮮粥，不惜冒險酒駕，甚至付出18萬元的代價，讓網友們不禁好奇，究竟是哪家海鮮粥有如此魅力？才發現原來是六合夜市內飄香50年的老字號「莊記海產粥」，由於用料實在、湯頭喝得到鮮味，擁有不少死忠粉絲，藝人納豆每次到高雄也必定報到。

▲▼高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光。（圖／翻攝自臉書／納豆）

▲王男朝思暮想的莊記海產粥，也是藝人納豆的愛店。（圖／翻攝自臉書／納豆）

納豆曾大讚，莊記的做法是用熟飯加湯做成「飯湯」，湯頭清澈卻鮮味十足！每一樣海鮮不管是南極甜蝦、透抽、蚵仔、蛤蜊、魚片都新鮮爽甜，「吃到一種鮮甜後又再被另一口的脆甜推上去，像個燦爛煙花在口中爆破一樣令人動容。」

莊記海產粥創立於1973年，作法與台南鹹粥不同，是將湯頭與配料澆在白飯上就直接上桌，不再額外烹煮，被稱作「飯湯」。除了海產粥遠近馳名，鹽蒸蝦及小卷也是許多內行老饕必點的菜色。

▼莊記海產粥是「飯湯」作法，白飯直接淋上湯料就上桌。（圖／翻攝自臉書／納豆）

▲▼高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光。（圖／翻攝自臉書／納豆）

 
ET快訊
高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年名店找到了
人夫早洩…淚忍「老婆連劈2男」！自卑認：我們的婚姻很變態
快訊／5縣市大雨特報！
首例！萬國幫元老告別式...頭北厝服飾露出　北市中山分局長舉
AV女優考上台大！IG遭停權　新帳號發文曝心聲
安孝燮衝下台　金旻載被cue脫口罩嚇歪：哇，你來這招？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市大雨特報！對流發展旺雨勢強襲　最新警戒區域曝

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉　辣椒、咖哩都有用

高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光

AV女優考上台大！IG遭停權　新帳號發長文曝「心聲」

他抱怨搭普悠瑪號「遭佔位」　網友建議一作法輕鬆解決

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

快訊／5縣市大雨特報！對流發展旺雨勢強襲　最新警戒區域曝

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉　辣椒、咖哩都有用

高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光

AV女優考上台大！IG遭停權　新帳號發長文曝「心聲」

他抱怨搭普悠瑪號「遭佔位」　網友建議一作法輕鬆解決

對流雨游擊快結束了！明天2地仍防雨彈　下周多個熱帶擾動醞釀

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

2023世界國標臺灣大獎賽完美落幕　台灣好手奪精彩名次

張惠妹也被《好聲音》拖下水！　私下向選手道歉「不是唱得不好」

林子偉中職首秀雙安2得分　樂天6比10不敵統一斷3連勝

范國宸3分彈9轟平個人單季最多　悍將6局追近4比5兄弟

「感覺沒做什麼」鄉民疑惑賴清德為何民調4成　他分析其實是危機

快訊／5縣市大雨特報！對流發展旺雨勢強襲　最新警戒區域曝

YTR黃氏兄弟要拆夥？　瑋瑋鬆口認了「回家零互動」

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉　辣椒、咖哩都有用

助離島慢性阻塞性肺病患　澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計

「野獸」林志傑降臨悍將主場　「大號三分球」秀創意

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

《山道猴子》爆紅　作者經歷曝光

自備環保杯內用被趕　網曝星巴克店員苦衷

國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

更多熱門

相關新聞

南警防治酒駕成果六都第一！

南警防治酒駕成果六都第一！

為改善用路環境及提醒民眾「車輛應停讓行人」路權，台南市除啟動「百大路口安全行動」，年底前完成100處重要路口通行環境改善外，台南市警局亦針對交通流量較大的路口，進行未禮讓行人之常態性執法，市長黃偉哲期許以教育宣導與落實執法兩者並進，喚起全體市民對交通安全的重視，減少事故的發生。

澎湖母牛遭酒駕撞死「一屍兩命」

澎湖母牛遭酒駕撞死「一屍兩命」

酒駕男見警狂奔300m被逮　開6罰單37萬.

酒駕男見警狂奔300m被逮　開6罰單37萬.

男騎車搖晃　酒測吹了10次拖1小時

男騎車搖晃　酒測吹了10次拖1小時

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

關鍵字：

莊記海產粥海鮮粥納豆酒駕六合夜市

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

快訊／迷因爆紅「小廢柴」過世！　飼主IG心痛發文

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面