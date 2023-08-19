高雄男為「一碗海產粥」願噴18萬　50年老字號名攤曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄51歲王姓男子14日凌晨在家喝完高粱後，忍不住想吃夜市知名海產粥的衝動，堅持酒駕上路，結果遭警方攔查拒測，吞下18萬元罰單。消息曝光後，網友們都好奇是哪一家海產粥魅力那麼大？後來一查才發現是六合夜市的排隊名攤「莊記海產粥」，也是藝人納豆每次到訪高雄必定朝聖的美食。

當天王男在家中喝了幾杯高粱，想念起六合夜市的老字號海產粥，抱著僥倖心態在14日凌晨騎車外出，結果行經三民區河南二路與南台路口時，無視紅燈直接右轉，遭巡邏警員上前攔查。當時王男發現警員，立刻加速逃逸到河南、同愛街口，還下車假裝散步，以規避查緝。

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▲知名海產粥的誘惑！男子衝動酒駕也要吃，遭警攔查18萬噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，員警到場後，見王男頭上還戴著安全帽，渾身散發酒氣，很快識破。起初王男一度理直氣壯辯稱自己沒騎車，直到員警喝斥有錄影「我這邊都有證據給你看！」王男才坦承騎車，並悻悻然拒絕酒測，收下18萬元拒測罰單。

王男為了一碗海鮮粥，不惜冒險酒駕，甚至付出18萬元的代價，讓網友們不禁好奇，究竟是哪家海鮮粥有如此魅力？才發現原來是六合夜市內飄香50年的老字號「莊記海產粥」，由於用料實在、湯頭喝得到鮮味，擁有不少死忠粉絲，藝人納豆每次到高雄也必定報到。

▲王男朝思暮想的莊記海產粥，也是藝人納豆的愛店。（圖／翻攝自臉書／納豆）

納豆曾大讚，莊記的做法是用熟飯加湯做成「飯湯」，湯頭清澈卻鮮味十足！每一樣海鮮不管是南極甜蝦、透抽、蚵仔、蛤蜊、魚片都新鮮爽甜，「吃到一種鮮甜後又再被另一口的脆甜推上去，像個燦爛煙花在口中爆破一樣令人動容。」

莊記海產粥創立於1973年，作法與台南鹹粥不同，是將湯頭與配料澆在白飯上就直接上桌，不再額外烹煮，被稱作「飯湯」。除了海產粥遠近馳名，鹽蒸蝦及小卷也是許多內行老饕必點的菜色。

▼莊記海產粥是「飯湯」作法，白飯直接淋上湯料就上桌。（圖／翻攝自臉書／納豆）