　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫「難忘那個夏天」！小男孩溺斃　媽抱緊哭：我只有這寶貝

▲▼大武崙沙灘12日發生3死意外。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市大武崙沙灘近日發生一天3人溺斃憾事。（圖／基隆市政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市大武崙沙灘近日發生一天3人溺斃憾事，該處暫停開放一周。兒科急診醫師吳昌騰呼籲玩水注意安全，並回憶「很難忘記那個夏天」，當時一名小男孩溺水身亡，讓媽媽痛哭，「我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」醫師提醒每年溺水意外族群有兩個高峰層，分別是小於5歲小朋友，以及15-25歲青少年。

吳昌騰15日在臉書提到，只要有水的地方，就要注意安全，最近溺水意外頻傳 ，分享他之前的貼文，希望能提醒大家注意安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很難忘記那個夏天」，吳昌騰指出，那年7月的一天下午，一個小男孩溺水，EMT救護人員趕到現場時，孩子已經沒有了生命跡象，但家長強烈要求送到醫院兒科急診室搶救。

吳昌騰說，當時孩子的小叔叔剛從國外回來，一家人快樂吃完團圓午餐後，小叔叔開車帶大家到郊區兜風玩耍，並沿路上欣賞美好風光；大夥到著名某溪邊，大家快樂玩著溪水，但大人們一不留神，忘了盯著小男孩， 結果一回頭，發現小男孩已栽進深不見底的溪流漩渦中。

▼大武崙沙灘暫停開放一周。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆,基隆大武崙沙灘,海域。（圖／記者郭世賢攝）

吳昌騰表示，雖然小叔叔立即跳入溪中，但沒能救起下沉的小侄子，大夥緊急呼叫119救援，EMT大哥趕到現場，打撈出小男孩後，大家最不願意看到的情況展現在面前，小男孩已經沒有了生命氣息，「小男孩到了急診室，我們也無法回天了。」

吳昌騰提到，小男孩冰冷地躺在急救床上，小叔叔癱坐在床邊，雙手抱著頭、撕扯著頭髮，痛徹心扉地哭泣，「怎麼不是我掉進去了呀！怎麼不是我死了呀！」此時阿公扶著小叔叔，一邊哭泣一邊安慰兒子，「你又不是故意的，想開點啊！」

吳昌騰指出，媽媽在床的另一邊，抱住已離世的孩子不放手，「怎麼可能啊？剛剛還好好的，怎麼可能就走了？求求你們，再救救！再救救！我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」爸爸則是滿臉悲慟，雙眼都是淚。

吳昌騰說，「此時的我，一位兒科急診醫師，除了感情上的同情外，更一直在思考如何避免這樣的意外，再降臨到其他孩子身上？或許這就是我一直堅守崗位的使命感！真的很難忘記那個夏天。」

吳昌騰提醒，最近溺水意外頻傳 ，據統計，每年發生溺水意外的族群有兩個高峰層，一個是小於5歲的小朋友，最常發生意外的地點是游泳池和浴缸之中；另一個高峰層就是15-25歲的青少年朋友，而他們最常出意外的地方就是溪流、湖泊和海邊，只要有水的地方就要注意安全。

ET快訊
畫面曝！印度爸肩扛1歲女　遭表弟近距離「開槍轟頭」
美女主播爆同居秘戀！男友帶熟女開房直擊　完事回她豪宅
陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭
今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」
快訊／內馬爾告別PSG　簽天價合約轉戰沙國豪門希拉爾
快訊／同框蕭美琴「賴蕭配」有譜？　賴清德回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖鬼月最旺　把握今晚「新月許願」

醫「難忘那個夏天」！小男孩溺斃　媽抱緊哭：我只有這寶貝

桃園社會局視覺圖被控抄襲　鄉民女神曝原作者對話：丟臉丟到國外

全台「欣園」被盯上！　倒閉麻辣火鍋店求償6位數

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

要降溫了！今起全台連下4天　雨最大時間曝

她聚餐內急「上廁所遭關燈」崩潰求救　朋友見LINE全笑了

下體分泌物「3種顏色」曝警訊！性行為會傳染　1狀況恐是癌症

奧客點麵線135元負評嗆「搶劫」　老闆不忍了：你可以在家自己煮

中秋節「全家烤肉」12人費用都他出　抱怨反被爸媽教訓：別愛計較

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

3生肖鬼月最旺　把握今晚「新月許願」

醫「難忘那個夏天」！小男孩溺斃　媽抱緊哭：我只有這寶貝

桃園社會局視覺圖被控抄襲　鄉民女神曝原作者對話：丟臉丟到國外

全台「欣園」被盯上！　倒閉麻辣火鍋店求償6位數

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

要降溫了！今起全台連下4天　雨最大時間曝

她聚餐內急「上廁所遭關燈」崩潰求救　朋友見LINE全笑了

下體分泌物「3種顏色」曝警訊！性行為會傳染　1狀況恐是癌症

奧客點麵線135元負評嗆「搶劫」　老闆不忍了：你可以在家自己煮

中秋節「全家烤肉」12人費用都他出　抱怨反被爸媽教訓：別愛計較

高股息00878奪「成交王」　五檔規模破千億

iPhone 15第三方手機殼曝光！　他嘆和iPhone14沒有太大差别

直擊鮪魚「路邊被高帥男肉貼肉」！　去年才分手30億身家富二代

美女主播緋聞前任60億帝寶男！親回「穩交男友」關係…歷任皆大咖

拜師台灣詐騙集團　北美留學生誤信1話術被慘騙

林子偉守備內外兼具很吃香！林立：難怪這麼多球隊搶著要

3生肖鬼月最旺　把握今晚「新月許願」

賴清德出訪「完全不回答選舉題」　承諾回台灣開記者會回應

王陽明「東區時速破90km」！開箱900萬BMW：看能多快…網開罵3違規

總是很累、沒精神？營養師揭9大原因：咖啡、甜食吃太多都中

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰傻了

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

更多熱門

相關新聞

獨／女玩水染食腦變形蟲亡　同業秒爆退費潮

獨／女玩水染食腦變形蟲亡　同業秒爆退費潮

國內出現史上第2例俗稱「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎死亡個案！北部地區30多歲女姓7月26日發病7天後死亡，個案發病前曾至北部某室內親水設施遊憩，消息曝光後，北部多家游泳池業者陸續接到家長詢問和退費電話，生意至少掉2成。

快拿身分證！2地區居民玩樂園199元

快拿身分證！2地區居民玩樂園199元

埔里免門票親水公園＋滑梯玩瘋小朋友

埔里免門票親水公園＋滑梯玩瘋小朋友

屁孩拿游泳圈頂樓水塔玩水　社區主委報警

屁孩拿游泳圈頂樓水塔玩水　社區主委報警

15歲哈士奇到溪邊玩　變漂浮狗狗

15歲哈士奇到溪邊玩　變漂浮狗狗

關鍵字：

吳昌騰玩水

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

今起全台連下4天　雨最大時間曝

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

楊謹華罕見大尺度！「女上男下」激烈床戰

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

9成人都犯錯「冷氣報修沒人來」　內行曝1管道

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面