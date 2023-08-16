醫「難忘那個夏天」！小男孩溺斃　媽抱緊哭：我只有這寶貝

▲基隆市大武崙沙灘近日發生一天3人溺斃憾事。（圖／基隆市政府提供）



記者陳俊宏／綜合報導

基隆市大武崙沙灘近日發生一天3人溺斃憾事，該處暫停開放一周。兒科急診醫師吳昌騰呼籲玩水注意安全，並回憶「很難忘記那個夏天」，當時一名小男孩溺水身亡，讓媽媽痛哭，「我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」醫師提醒每年溺水意外族群有兩個高峰層，分別是小於5歲小朋友，以及15-25歲青少年。

吳昌騰15日在臉書提到，只要有水的地方，就要注意安全，最近溺水意外頻傳 ，分享他之前的貼文，希望能提醒大家注意安全。

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「很難忘記那個夏天」，吳昌騰指出，那年7月的一天下午，一個小男孩溺水，EMT救護人員趕到現場時，孩子已經沒有了生命跡象，但家長強烈要求送到醫院兒科急診室搶救。

吳昌騰說，當時孩子的小叔叔剛從國外回來，一家人快樂吃完團圓午餐後，小叔叔開車帶大家到郊區兜風玩耍，並沿路上欣賞美好風光；大夥到著名某溪邊，大家快樂玩著溪水，但大人們一不留神，忘了盯著小男孩， 結果一回頭，發現小男孩已栽進深不見底的溪流漩渦中。

▼大武崙沙灘暫停開放一周。（圖／記者郭世賢攝）

吳昌騰表示，雖然小叔叔立即跳入溪中，但沒能救起下沉的小侄子，大夥緊急呼叫119救援，EMT大哥趕到現場，打撈出小男孩後，大家最不願意看到的情況展現在面前，小男孩已經沒有了生命氣息，「小男孩到了急診室，我們也無法回天了。」

吳昌騰提到，小男孩冰冷地躺在急救床上，小叔叔癱坐在床邊，雙手抱著頭、撕扯著頭髮，痛徹心扉地哭泣，「怎麼不是我掉進去了呀！怎麼不是我死了呀！」此時阿公扶著小叔叔，一邊哭泣一邊安慰兒子，「你又不是故意的，想開點啊！」

吳昌騰指出，媽媽在床的另一邊，抱住已離世的孩子不放手，「怎麼可能啊？剛剛還好好的，怎麼可能就走了？求求你們，再救救！再救救！我只有這一個寶貝，他走了，我也沒法活了！」爸爸則是滿臉悲慟，雙眼都是淚。

吳昌騰說，「此時的我，一位兒科急診醫師，除了感情上的同情外，更一直在思考如何避免這樣的意外，再降臨到其他孩子身上？或許這就是我一直堅守崗位的使命感！真的很難忘記那個夏天。」

吳昌騰提醒，最近溺水意外頻傳 ，據統計，每年發生溺水意外的族群有兩個高峰層，一個是小於5歲的小朋友，最常發生意外的地點是游泳池和浴缸之中；另一個高峰層就是15-25歲的青少年朋友，而他們最常出意外的地方就是溪流、湖泊和海邊，只要有水的地方就要注意安全。