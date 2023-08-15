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製藥產業知多少？　百萬YTer：這間「巨頭藥廠」超重視臺灣

【企劃特輯】

知識型YTer啾啾鞋透過「巨頭的起源」影片講述阿斯特捷利康AstraZeneca（以下簡稱AZ）如何從一間經歷破產的瑞典小藥廠，浴火重生成為世界生物製藥的巨頭。此外，更在片中透露AZ與臺灣之間不為人知的特殊淵源，影片短短3小時就超過萬次點閱，吸引粉絲熱烈討論。

AZ竟與臺灣關係匪淺？啾啾鞋揭兩者特別淵源
啾啾鞋影片中提到，AZ的前身「ICI藥廠」，其實早在40年代就曾來過臺灣，當時臺灣因氣候溼熱，瘧疾非常嚴重，據統計全臺灣總人口600萬中，就有高達120萬人罹患瘧疾！為協助民眾解決瘧疾困擾，ICI在屏東潮州設立據點，測試新研發的抗瘧藥物「白樂君」（Paludrine），最終成功幫助臺灣在西太平洋地區率先根除瘧疾。AZ與臺灣特殊淵源，也讓粉絲驚訝表示：「原來AZ這麼早就來台灣了！」、「AZ真的拯救台灣很多生命。」

從臨床試驗投入到部門協作 運用科學力量改善病患旅程
AZ做為以領先科學聞名的全球生物製藥公司 ，更是在臺灣開展最多臨床研究的國際藥廠，希望能夠提供等待新藥的病患，有更多的治療機會。

不僅如此，從各職位角色付出所能，拯救病患生命，更是臺灣AZ同事們努力付出的動力所在。於罕見疾病部門工作的同仁Gary Yeh分享：「我深刻體會到我的努力，是可以為病人帶來奇蹟與改變的。我們曾在極短的時間內，幫助一位罹患癌症、卻在返院途中不幸遭遇重大車禍的國中生。當時這位病童不僅有嚴重外傷，更被醫師診斷出罹患罕見疾病，命在旦夕。大家得知後毫不遲疑啟動緊急用藥程序，在跨部門動員合作下用最快速度提供藥品，讓病情很快獲得控制，而病童更在幾周後便能出院休養。這讓我了解到，我的工作能夠成為病人生命中奇蹟的起點之一，我感到非常榮幸和感動！」

製藥產業知多少？　百萬YTer：這間「巨頭藥廠」超重視臺灣（圖／業者提供）

▲AZ致力於推動科學革新，獲得IDEA Pharma認可為全世界最具創造性的公司

強力輸送全球臺灣之光!歡迎多元背景人才 更把員工身心照護放在首位
而在影片中也不難發現，臺灣AZ非常歡迎非醫藥相關背景的人才加入，展現多元跨界思維，共為病患創造價值! 不僅如此，員工更有到全球拓展職涯無限潛能的機會，2022年至今，跨國發展擔任國際市場管理，如前往瑞士、英國等的臺灣員工便高達11位！

今年，臺灣 AZ更從近340間企業中勝出，獲亞洲權威人力資源專業刊物 HR Asia所頒發「亞洲最佳企業雇主獎」及「最佳關懷員工企業獎」雙重獎項，肯定打造多元共融的職場環境並重視員工互動溝通的文化價值。近期更與臺灣年輕病友協會簽署病友友善職場宣言，力挺年輕病友共度難關；臺灣AZ也提供員工優於勞基法的4個月產假，夏日週五下午3點鐘就可下班的彈性做法，多重面向照顧員工身心平衡。

製藥產業知多少？　百萬YTer：這間「巨頭藥廠」超重視臺灣（圖／業者提供）

▲臺灣AZ總裁龍雲合Claudio Longo表示：「臺灣AZ是人才寶庫，有多位員工跨國發展擔任國際市場管理職位。」

開放無隔閡工作環境 支持員工致力於不平凡的工作成就
國際藥廠不再神秘! 本次啾啾鞋不僅探究了AZ這家公司的創業與發展歷史，為滿足粉絲好奇，更特別前往臺灣AZ辦公室，探訪兼具創新和包容發展的工作環境及模式。影片中不僅能窺見國際藥廠開放無隔閡的工作環境，從辦公室命名、裝潢元素及選材上，都可以看見臺灣AZ傾聽員工聲音、落實在地化的用心，也讓網友們不禁直呼「很棒的介紹! 可以看到臺灣AZ的就業與工作環境」、「好用心的一集」、「讓我對醫藥產業沒那麼沒信心了XD」

想知道更多關於製藥巨頭AZ的發展故事，請點擊以下連結進行觀看：https://reurl.cc/AAaXOQ

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關鍵字：

製藥藥廠啾啾阿斯特捷利康AstraZenecaAZ

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