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通膨高於預期　美股漲跌互見

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美股今天互有漲跌。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約11日綜合外電報導

美國公布7月生產者物價通膨高於預期，投資人評估利率展望，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場上漲105.25點，或0.30%，收在35281.40點。

標準普爾500指數下跌4.78點，或0.11%，收在4464.05點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌93.14點，或0.68%，收在13644.85點。

費城半導體指數下跌82.472點，或2.29%，收在3514.546點。

 
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