11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀7死

▲11大媽開心拍攝時，溪水突瞬間暴漲，完全來不及逃生。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸四川雅安魚鱗壩在本月9日發生一起事故，有11名大媽堅持到河上跳廣場舞拍攝比較美，結果10幾秒之後，剛好遇上大水襲來，這11名大媽全被沖走，最後釀成7死4傷的慘劇。

「魚鱗壩」幾個月前才建造完成，並建築在一條野河上，隨後更成為四川雅安的知名網紅打卡地點，吸引不少民眾慕名而來。據悉這群年約60幾歲的大媽，也和其他民眾一樣，在9日當天跑來魚鱗壩，更提議要在河上跳廣場舞進行拍攝，讓畫面看起來更美。

▲魚鱗壩是當地知名打卡網紅景點。（翻自微博）

但沒想到壩上的上游隴西河溪水暴漲，導致魚鱗壩的河水瞬間漲滿，正當大媽們還在開心拍攝時，大約10多秒後，溪水瞬間暴漲，更造成洪水滾滾而來，讓大媽們完全來不及逃生。

之後就有民眾發現，這群大媽完全被洪水淹沒並帶走，大媽們在水裡尖叫呼救，但無奈溪水太湍急，現場民眾不敢貿然下水救援。

直到救難隊獲報抵達現場後，救援行動才正式開始，只見救難人員將人救起後立刻施救，但最後仍不幸造成7死4傷的慘劇。