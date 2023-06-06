快訊／《刻在》被控抄襲真相曝　名導瞿友寧挨告詐騙輔導金結局出爐

▲導演瞿友寧遭告發涉嫌詐領國片輔導金，因證據不足獲得不起訴處分。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

創下台灣同志片票房紀錄的《刻在你心底的名字》電影，去年屢遭質疑劇本和主題曲都涉抄襲等負面風波，掛名該片編劇的偶像劇名導瞿友寧為此多次發文澄清，卻仍遭人告發，指電影原本是以《在天堂的路上》劇本申請國片輔導金，最後卻變成《刻在》，涉嫌詐領核銷政府補助款，台北地檢署調查後認定2劇本是同一故事框架，6日以證據不足等理由，處分不起訴瞿友寧。

《刻在你心底的名字》2020年在台上映，獲得第57屆金馬獎最佳攝影與最佳原創歌曲獎，但藝人吳宗憲首先開炮，稱由盧廣仲演唱的《刻在》歌曲抄襲西洋老歌，瞿友寧出面緩頰解釋歌曲的原創性，沒想到接著又被爆出連電影劇本都有抄襲《在天堂的路上》疑慮。

▲盧廣仲演唱的《刻在你心底的名字》主題曲也曾遭質疑抄襲西洋老歌。（資料照／記者黃克翔攝）

瞿友寧為此在臉抒發長文解釋，公開宣稱其係《刻在你心底的名字》原創編劇，且對於先前鄭心媚《在天堂的路上》劇本「一個字都沒用上」，有民眾看到這篇發文後，質疑瞿友寧等於是坦誠先用鄭心媚的名義向文化部申請輔導金拍攝《在天堂的路上》，後來卻用瞿友寧所編完全不同的《刻在》核銷電影補助，涉嫌詐欺。

瞿友寧到案後改口坦承，2部片其實是同一部片，只是他把編劇鄭心媚改為自己的名字，檢察官為此傳喚《在天堂的路上》編劇鄭心媚，以及《刻在你心底的名字》導演柳廣輝作證。

▲瞿友寧(右起)曾還原與鄭心媚協商劇本申請輔導金的過程。（合成圖／ETtoday資料照）

其中編劇鄭心媚表示，《在天堂的路上》是她所撰寫，劇本故事架構、腳色設定和要傳達的核心精神都和後來改名的《刻在你心底的名字》一樣。導演柳廣輝也證稱：2部片都是同1個故事框架，都是源於他自己高中時期的故事，劇情、內容其實都一樣，3人說法不謀而合。

檢察官因此認為，瞿友寧當初可能是因為擔心被批評，或為撇清抄襲疑慮，才會故作誇張說法「一個字都沒用上」，其實2部劇本同一，不能僅因編劇姓名變更，或者瞿友寧過度聲明，就當成詐騙電影補助金的證據，因此處分不起訴。