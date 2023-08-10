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大陸 大陸焦點 特派現場

發大財了！大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

大陸山東黃金集團發布，在山東萊州的西嶺金礦，恐是大陸深度最大的單體金礦床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲大陸山東萊州的西嶺金礦，恐是大陸深度最大的單體金礦床。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸的山東黃金集團今（10）日召開西嶺金礦勘探成果新聞發布會，指在山東探測的「西嶺金礦」區，發現了有592噸以上的黃金，白銀有590噸，潛在經濟價值超2000億元（人民幣，下同，約合新台幣8800億元）。

綜合陸媒報導，山東黃金集團今日在濟南召開西嶺金礦勘探成果新聞發布會，表示他們在山東省萊州市，也是世界第三大金礦區的膠東成礦區，發現了一處名為西嶺金礦的目前最深單體金礦床，主要分佈於-1000米到-2500米標高之間，礦體最大走向2085米，最大斜深2057公尺，平均厚度8.13公尺，最厚處達66.52公尺，查明金礦石量1.47億噸，平均品位4.02克／噸。

▲▼ 。（圖／）

▲西嶺金礦區可能有592噸以上的黃金。（圖／翻攝自齊魯網）

西嶺金礦在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎上，新增金屬量209.606噸，累計探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億人民幣（約8800億台幣）。

且西嶺金礦具有重大的經濟價值和科研價值，對推動大陸黃金行業發展具有重要意義。不僅豐富和完善膠東區域金成礦理論，為大陸深部找礦工作及已有金礦富集區資源拓展提供了參考和借鑒的範本，而且為打造「世界級黃金生產基地」，夯實安全可靠的戰略性礦產資源儲備提供了有力支撐。

西嶺金礦從普查到勘探階段，歷時23年。山東黃金集團累計投入資金約8.8億元，施工鑽孔180個，完成機械岩心鑽探30餘萬米，其中，2000米以深鑽孔50個，並設計實施了「中國岩金勘查第一深鑽」，終孔孔深4006.17米。山東黃金集團先後開展了《膠西北金礦集區超深部綜合地質研究與資源預測》項目，建立膠東斷裂成礦帶綜合成礦模式和找礦模型。

開展了「多元地質資訊集成的三維綜合找礦技術」研究，確立了新的礦體定位定量預測方法和技術路線；自主研發了適合深部鑽探的「鑽桿柱深度極限使用」「抗鹽抗高溫鑽井液」「小口徑繩索取心定向鑽進」三合一集成關鍵技術，保障了深部鑽探工作的成功實施，推動了中國深部找礦技術，為進一步擴大找礦成果提供了重要的科研支持和技術保障。

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