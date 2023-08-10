北部幼兒園驚傳男師性侵5童　家長怒PO網討公道反遭下架

▲北部某幼兒園驚爆狼師性侵幼童，目前受害者多達5人以上，該名男老師被捕後已遭羈押禁見。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北部某幼兒園驚爆性侵案，目前已知有5名以上幼童受害，由於情節重大，相關單位查證後勒令幼兒園停托，該名狼師則被依「未成年性侵害」罪嫌送辦，日前已遭羈押禁見。這起案件是在受害家長發現心肝寶貝遭惡狼荼毒，氣炸到Dcard PO文，並向警方報案後才曝光，不過遭官方單位關注後，該篇文章已被下架，警方後續正擴大追查有無其他受害者。

據了解，7月間Dcard一篇PO文震撼網友，內容為一名心碎家長控訴稚子遭幼兒園男老師性侵，且該名教師為園長的兒子，讓他們難以承受，後續追查竟發現，不只一名小孩受害，且孩子們異口同聲指證歷歷「老師摸我尿尿的地方，很痛」云云，父母們震驚又無助，怒批惡狼行徑，因擔心被吃案，憤而上網PO文要教育局、社會局和警方主持公道。

▲幼兒遭老師荼毒，家長氣炸將此事PO網，要相關單位給個公道，但警方受理後該篇文章已下架。

原來，該名男老師趁著小孩午睡，假借「安撫陪睡」名義溜進教室，對他選中的幼童指侵得逞；甚至有時家長電話告知會晚些來接孩子，男老師即趁此空檔下手。由於幼童年紀尚小，對於性意識或觀念還未啟蒙，不太清楚老師對自己做了甚麼，以致童言童語反映給家長時，家長驚覺有異，受害人數已累計5人以上。

目前婦幼隊已介入偵辦，發現孩子們口徑一致，受害的過程如出一轍，將該名男老師依《未成年性侵害》罪嫌送辦，日前法院裁定羈押禁見獲准，教育局已經勒令幼兒園停托，社會局也緊急啟動輔導機制。

對此，一名專辦婦幼案件的資深員警提醒，如家長發現孩子情緒或動作有異常，可以先撥打113婦幼專線求助，以本案中幼童年僅3歲半為例，通常婦幼專線人員會教導家長基本的安撫情緒和問話，後續由女警介入，和幼兒熟悉後以較輕鬆方式與之對談，逐步了解狀況釐清案情。

▲爆出性侵案的幼兒園已經被勒令停托，教育局正進行行政調查，而社會局也介入輔導。

員警呼籲，由於兒童性侵加害人不乏熟人所為，辦案過程中常發現孩子因害怕或還不清楚何為性侵害，加上加害者有心引導，將性侵害事件當成「秘密」而不敢向大人求救。他建議家長訓練幼童辨識性侵害危險信號、強化自我保護、提升求助能力，高雄市社會局曾推出兒童自我保護５撇步，包括第一「這裡不能摸」，教導孩子身體界線，胸部、屁屁和尿尿的地方都不能隨便讓別人摸；第二「身體沒秘密」，不可用來遊戲或交換身體；第三「不要就是不要」讓孩子練習拒絕；第四「大聲喊救命」，如遇狀況大聲求助；第五「我的安全最寶貝」，讓孩子知道自己的安全是最寶貝可貴的。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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