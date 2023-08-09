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Arm最快9月初上市　亞馬遜擬成為主要投資者

▲美國，亞馬遜，新冠，疫苗，口罩。（圖／路透）

▲雲端業務巨頭亞馬遜傳出有興趣加大投資Arm。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

軟銀旗下晶片矽智財公司Arm即將進行IPO，亞馬遜（Amazon）傳出正在討論加入其他科技公司，成為Arm的主要投資者之一。

路透社報導，亞馬遜考慮成為Arm主要投資者之一的消息先前未曾曝光過，熟悉情況的人士8日透露，亞馬遜現在有此打算。這也代表Arm在雲端運算領域的重要性，身為雲端業務巨頭，亞馬遜的處理晶片「Graviton」，採用的就是Arm的設計。

Arm計畫在9月初掛牌上市，預計進行80億至100億美元的融資。目前Arm已就在IPO前投資與10家主要科技公司切觸過，包括英特爾（Intel）、Google母公司Alphabet，以及輝達（Nvidia）等，不過消息人士表示，這些投資人無法獲得董事會席次，也不得掌控公司。

其中一名消息人士指出，Arm希望透過引入基石投資人，加強公司與頂級客戶的連結，並刺激融資。事實上軟銀也需要這次IPO的融資，軟銀在多次壓住科技新創企業失敗後，正努力扭轉旗下願景基金的局面。

軟銀去年原本要將Arm以400億美元價格賣給輝達，但因受到美國、歐洲反壟斷的阻擋後宣告破局。

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