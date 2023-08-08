畜試所歷時10年育成「天晴烏骨雞」　可產高營養的藍殼雞蛋

▲畜試所歷時十年育成天晴烏骨雞，可產出產量穩定的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部畜產試驗所今（8日）宣布，歷經10年育成出新品系「天晴烏骨雞」，是目前全國唯一具備玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同，產出的藍殼雞蛋，不但具獨特營養價值，產蛋數也優於現有商業烏骨雞。

畜試所表示，國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色從褐色到藍色皆有，但尚無法穩定生產藍殼蛋，天晴烏骨雞所產蛋殼顏色不僅皆為天藍色，且具穩定生產優勢，母雞40周齡蛋重43.2公克，至40周齡產蛋數為78枚，遠高於現有商業烏骨雞的44枚，可解決商業烏骨雞蛋殼色澤雜亂與產蛋數低落的問題。

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畜試所進一步指出，天晴烏骨雞蛋具有獨特的營養價值，像是其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA等含量都明顯比褐殼雞蛋高，營養含量至少加倍，將成為蛋品消費市場的新選擇。

畜試所說明，天晴烏骨雞為不具白血病J病毒及雛白痢的清淨種雞，母雞所產下的蛋殼顏色極具吸引力，且產蛋數多，可供產業繁殖產蛋用烏骨雞或品種改良的種雞，有興趣及有意願技轉的業者，可與畜試所畜產經營組（技轉窗口）聯繫，電話：06-5911211分機2961。





▲天晴烏骨雞可產出產量穩定、高營養價值的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）