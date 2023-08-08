　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

畜試所歷時10年育成「天晴烏骨雞」　可產高營養的藍殼雞蛋

▲畜試所歷時十年育成天晴烏骨雞，可產出產量穩定的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）

▲畜試所歷時十年育成天晴烏骨雞，可產出產量穩定的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部畜產試驗所今（8日）宣布，歷經10年育成出新品系「天晴烏骨雞」，是目前全國唯一具備玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同，產出的藍殼雞蛋，不但具獨特營養價值，產蛋數也優於現有商業烏骨雞。

畜試所表示，國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色從褐色到藍色皆有，但尚無法穩定生產藍殼蛋，天晴烏骨雞所產蛋殼顏色不僅皆為天藍色，且具穩定生產優勢，母雞40周齡蛋重43.2公克，至40周齡產蛋數為78枚，遠高於現有商業烏骨雞的44枚，可解決商業烏骨雞蛋殼色澤雜亂與產蛋數低落的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畜試所進一步指出，天晴烏骨雞蛋具有獨特的營養價值，像是其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA等含量都明顯比褐殼雞蛋高，營養含量至少加倍，將成為蛋品消費市場的新選擇。

畜試所說明，天晴烏骨雞為不具白血病J病毒及雛白痢的清淨種雞，母雞所產下的蛋殼顏色極具吸引力，且產蛋數多，可供產業繁殖產蛋用烏骨雞或品種改良的種雞，有興趣及有意願技轉的業者，可與畜試所畜產經營組（技轉窗口）聯繫，電話：06-5911211分機2961。

▲畜試所歷時十年育成天晴烏骨雞，可產出產量穩定的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）

▲天晴烏骨雞可產出產量穩定、高營養價值的藍殼雞蛋。（圖／農業部畜產試驗所提供）

ET快訊
快訊／埔霧公路又斷！才灌漿搶通　再塌畫面曝
快訊／黃捷正式加入民進黨
快訊／全爛了！高雄白車迴轉遭BMW撞上
快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身
鄭家純住日本瘦了！　胸部摘除「3顆囊腫」
快訊／仁愛鄉恢復上班！　仍停止上課
三溫暖約砲　他竟偷拔保險套射了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努、蘭恩雙颱共舞！彭啟明：不稀奇，要拚五颱也不是沒機會

卡努颱風為南部水庫進補1.5億噸以上　台南水情燈號7日起橙轉綠

「我不快樂」！公公要求媳婦「幫忙解決需求」...人妻嚇壞結局曝

畜試所歷時10年育成「天晴烏骨雞」　可產高營養的藍殼雞蛋

快訊／停班5天！南投縣府宣布：仁愛鄉明正常上班、停止上課

新冠中重症通報續降！疾管署估本月底恐再有一小波疫情升溫

「每天居家、有颱風得上班」願意嗎？全場激動一面倒：不用想

穩定成長　2023年夏季菱角鳥調查數量1659隻增加37

靜宜女大生傳「正式入職詐騙集團」月領6萬！　荒唐始末一次看

台啤漲價了！量販、超商8月起調漲5元　菸品貴5至10元

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

卡努、蘭恩雙颱共舞！彭啟明：不稀奇，要拚五颱也不是沒機會

卡努颱風為南部水庫進補1.5億噸以上　台南水情燈號7日起橙轉綠

「我不快樂」！公公要求媳婦「幫忙解決需求」...人妻嚇壞結局曝

畜試所歷時10年育成「天晴烏骨雞」　可產高營養的藍殼雞蛋

快訊／停班5天！南投縣府宣布：仁愛鄉明正常上班、停止上課

新冠中重症通報續降！疾管署估本月底恐再有一小波疫情升溫

「每天居家、有颱風得上班」願意嗎？全場激動一面倒：不用想

穩定成長　2023年夏季菱角鳥調查數量1659隻增加37

靜宜女大生傳「正式入職詐騙集團」月領6萬！　荒唐始末一次看

台啤漲價了！量販、超商8月起調漲5元　菸品貴5至10元

「飯後一根菸」恐抽的一口爛牙！陳時中「再籲戒菸」：永遠不嫌晚

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

開心吃藥燉排骨慘了！他騎車外出遇車禍　酒測超標又謊報身分　

水上光影浪漫登場！高雄「2023美濃水圳漫旅藝術節」9／9活動開跑

玖壹壹師弟自爆「街頭追砍角頭」認：有付出代價

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

見警上門全奔頂樓逃竄　雲林7違法移工解送收容

不只青安！這房貸補貼限期8月申請　房仲：不無小補

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

成人展噴15500元「互動8女優」他曬合照：CP值炸裂

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

「立秋」6生肖超旺！

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

老司機參加成人展「狂推1女優」超寵粉：福利讚

今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

南韓屌打台灣！他列5大缺點　網戰翻了

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡權益大調整！　「1類別」熱門通路全掰了

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面