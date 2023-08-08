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快訊／陳其邁：要選總統的人多來南部　別在舒適圈說風涼話

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對台北市長蔣萬安批評前瞻基礎建設「中央獨厚高雄」，高雄市長陳其邁今（8日）表示，應該把公務預算與特別預算加總來看比較公平，此外，若以前鎮漁港改建計畫為例，過去中央只補助漁港疏濬預算，其他什麼都沒有，高價值的魚在地上拖、漁工上岸無處洗澡，呼籲外界應將心比心，多到南部看看，尤其是要選總統的人，不要在舒適圈說風涼話。

陳其邁今天下午出席「天下城市高峰論壇」前接受媒體聯訪表示，他與蔣萬安過去在立法院是同事，很瞭解中央政府預算的編列，一般來講，計畫型的建設會分為公務預算和特別預算，而前瞻基礎建設就是屬於特別預算，應該要把中央補助的公務預算和特別預算一起加總來算，這樣比較公平，不要只講一個，沒講另外一個。

陳其邁舉例，譬如台北市以前已經蓋了好幾條捷運，從初期到後續路網，中央已經補助了6700多億，這個外界也沒有計較補助給台北，因為確實有需要，但是，除了台北以外的城市，現在大家都加緊做捷運建設，不能說台北可以做鐵路地下化，高雄或其他地方不行，或者說只有台北可以蓋捷運，其他地方要蓋就有很多的意見。

陳其邁強調，根據區域發展不同，有的跑得快，有的跑得慢，這樣來看會比較公平，現在高雄、台中、桃園、台南加緊蓋捷運，應該公平看待比較合理；或如台北前瞻軌道建設80億，可是在公務預算是約670億，加總有752億，台中前瞻軌道預算27億，公務預算1200億，加總近1300億，而新北前瞻補助最多333億、台中329億、高雄268億，要看區域、計畫內容不同來看，當然，地方首長都希望自己的城市獲得更多資源分配，才能讓地方建設增加。

陳其邁也說，從區域均衡的角度，不希望看到重北輕南、首都單極化的發展。對於前鎮漁港改建計畫，他說，全台遠洋魚貨高雄產值佔87％，過去中央每3、5年補助3千萬漁港疏濬，其他什麼都沒有，所以前鎮漁港賣魚的都用臉盆裝漁獲，高價值的漁獲都在地上拖，不符合衛生標準，且漁工上岸不能洗澡，只能在路邊沖水，「這個情何以堪？」

陳其邁呼籲，大家應該將心比心，多到南部走走看看，尤其是要選總統的人，「你總是來看一下漁港要不要改建，對不對？不要在舒適圈說風涼話」，這樣對高雄真的很不公平。

此外，對於將在此活動中與台北市長蔣萬安同台，陳其邁笑說，他有看到蔣萬安在院會接受質詢，新手上路，給他一點時間，相信他會做得很好，今天主要是智慧城市的交流，每個城市有不同的情境、碰到不同的問題，是一個交流的好機會。

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