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大陸 大陸焦點 特派現場

烏克蘭和平峰會後「中俄外長秒熱線」　王毅：中俄是靠得住的好夥伴

▲▼中俄外長會面,王毅,拉夫羅夫。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中俄外長。（示意圖／翻攝大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

沙烏地阿拉伯5至6日在吉達舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等42國派遣高層官員參加，中國大陸派出歐亞事務特別代表李輝出席。7日，大陸外交部長王毅立即與俄羅斯外長拉夫羅夫通話強調，中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。對於烏克蘭危機，王毅稱，中國在烏克蘭問題上堅持獨立、公正立場，努力政治解決烏克蘭問題。

據大陸外交部官網發布，2023年8月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。

王毅表示，今年3月習近平主席訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，雙邊貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。事實證明，中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。當前雙方最重要的工作是繼續落實好兩國元首達成的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。

王毅表示，在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。金磚國家機制緊跟時代潮流，展現充沛活力，二十多個國家提出希望加入，擴員進程水到渠成、勢在必行。中方願同俄方在內的金磚夥伴共同支持南非辦好即將舉行的金磚國家領導人會晤，推動金磚機制健康蓬勃地向前發展。

中方報導引述拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同落實好今年3月習近平主席訪俄重要成果，加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願同中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊框架下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。拉夫羅夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

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