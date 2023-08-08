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社會 社會焦點 保障人權

性虐拘禁妻子要強制治療　他喊「肺腺癌4期」法官不甩

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲羅姓男子曾犯下姦殺、恐嚇案，又因性虐妻子入獄，目前得肺腺癌4期要求停止強制治療。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者郭玗潔／台北報導

羅姓男子前科累累，早在1977年前就曾開計程車載婦女到涵洞姦殺棄屍，遭判刑14年。2007年又持老虎鉗、美工刀等凶器囚禁性虐陸籍林姓妻子，遭判刑7年定讞。羅2015年服刑完畢後繼續入監治療，2019年雖一度停止強制治療，到台中某醫院實施身心治療和輔導，但羅男又發生舔病友胸部、掐臀、讓病友替他手淫的行為，再度被送入監獄強制治療迄今。羅男雖表示自己罹肺腺癌4期，要求「不要再治療」，但法官認為他再犯風險高，判他從今年7月31號繼續執行1年。

判決指出，羅男於2007年10月23日與陸籍林姓妻子發生激烈爭吵，林女遭毆打並大喊救命，被羅男持凶器性虐得逞。案發後，林女報警指控羅男故意用美工刀割傷她的手腕，而驗傷結果顯示，羅男暴行造成林的頭、胸、腹受傷，會陰部也有撕裂傷。警方也到場將美工刀、膠帶一綑、鐵鍊、伸縮繩、老虎鉗等做案工具查扣。

全案審理時，羅男辯稱林女無視他需要傳宗接代，私自裝置避孕器，還常離家不歸，和他搭車回家途中又說要「殺死他」，所以他才無奈在回家後進行正當防衛，把林女綑綁起來，而後林女主動要求性交他才被動配合，是合意的夫妻間性交行為。

法官查看精神鑑定，鑑定結果證明他當時因精神障礙，導致他辨識而行為的能力顯著降低，羅男也領有中度精神障礙之身心障礙手冊，最後依攜帶凶器強制性交而凌虐罪、私行拘禁罪，合併處7年徒刑定讞。

羅男服刑期間被評估為「再犯風險高」，2015年4月縮短刑期執行完畢，被法院裁定強制治療，直到2018年3月曾一度停止強制治療，送至台中市某醫院實施身心治療和輔導教育，2019年10月再次進入法務部矯正署台中監獄執行強制治療迄今，經評估認定再犯風險未顯著降低，檢方再度聲請繼續執行強制治療。羅男雖表示自己已罹患肺腺癌第4期 ，請求「不要再治療」，但法官認為罹癌與是否強制治療無關，判他從今年7月31號繼續執行1年。

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