癡情男為初戀女友紋身「真愛條碼」 　分手洗不掉相親出局

▲癡情男為初戀女友紋身「真愛條碼」，沒想到險些誤了自己終生幸福...（圖／翻攝自錢江晚報）

記者柯沛辰／綜合報導

年少輕狂的愛，多年後是浪漫還是尷尬？30多歲章先生過去上大學時，談了一場轟轟烈烈的戀愛，當時為了向初戀女友證明自己的愛「永不過期」，便在手腕上紋上了一個具有特殊意義的「條碼」，但好景不常，兩人最終分手。如今年過30的章先生被家人逼著相親，卻屢遭對象嫌棄，讓他悔不當初。

根據陸媒《錢江晚報》報導，章先生說起自己的紋身，一時之間千頭萬緒，彷彿掉入回憶漩渦，「那會還在上大學，談了一場刻骨銘心的初戀。為了證明自己的愛永不過期，我就在初戀女友的陪伴下，把我們的紀念日、姓氏首字母搭配了一個條碼圖案，紋在了手腕處...」

世事難料，這份年少的感情終究逝去。到了年紀的章先生也被家人逼著去相親，可當相親對象一看到他身上的紋身，往往也就沒了下文。父母得知其中原委後，趕緊帶著兒子到醫院來去除紋身。

杭州市第三人民醫院激光美容中心主任相文忠表示，每天門診都能接到幾個來洗紋身的市民，其中以20歲左右的年輕人居多，「圖騰、動物、名字...紋什麼的都有，紋哪裡的也都有。」

相文忠說，紋不紋身、為什麼選擇去紋身，說白了，是每個人的自由和選擇，但他作為醫生，見過太多悔不當初的患者，所以想提醒試圖嘗試紋身的人，一定要慎之又慎，從多方面綜合考慮，也可以考慮先用紋身貼紙來替代，給自己一個緩衝期適應考慮。

相文忠提醒，務必慎選安全的紋身場所，因為紋身不當可能導致感染、過敏反應或結節，留疤或組織增生，甚至可能造成慢性發炎，最終誘發皮膚癌。如果紋身後出現發燒、腫脹或灼熱，開始慎出膿液或出現難聞氣味，建議立即就醫。