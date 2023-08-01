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響應世界肺癌日　奇美醫院攜手3家醫院LDCT肺癌篩檢

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院1日上午10時許，舉行「世界肺癌日」進行肺癌防治宣導活動，特別邀請台南地區的成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應宣導本次的LDCT肺癌篩檢活動。

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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現場以淺顯易懂的方式讓民眾了解肺癌防治的重點，大家也紛紛在胸前貼上肺部造型貼紙共同響應。活動最後並將貼紙貼在健康樹上，彼此相互提醒注意，重視自身的健康。

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳舉案例指出，64歲黃先生，身體一直感覺很健康，每日抽菸1至2包，因為2個姊姊相繼罹患肺癌後，心裡擔心自己會不會也得癌症，剛好國健署開辦第5癌篩檢-低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢，因本身有家族史及重度吸菸史符合篩檢資格而進行檢查。檢查後真的發現右肺有結節，經醫師建議於複合式手術房進行切除手術，病理報告結果顯示為早期肺癌，由於及早發現及早切除，術後僅需要定期追蹤即可，王先生大大鬆了一口氣，更感謝奇美醫療團隊的協助。

另名60歲胡女士，本身有乳癌的疾病史，經治療後定期追蹤。在一次的胸部電腦斷層追蹤時發現肺部有結節，因為有乳癌病史，擔心是癌轉移，所以轉診至胸腔外科，因為結節不大，醫師建議於複合式手術房進行切除手術，術後病理報告確定不是乳癌轉移，而是原發性早期肺癌，及早發現及早切除，目前定期回診追蹤檢查。

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯指出，奇美醫療體系（奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）肩負南台灣的醫療責任，對於疾病防治宣導不遺餘力。2022年7月1日起，國民健康署率先全球，將低劑量電腦斷層肺癌篩檢正式列為第5癌篩檢，在此也鼓勵符合資格的民眾都應出來篩檢，以守護自身的健康。奇美醫院於今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，其中陽性率為7.3％（23/317），癌症檢出率則為1.3％（4/317）。肺癌早期發現、早期治療，預後是相當不錯的；若能在早期肺癌就診斷並治療，五年存活率可達九成；但若為四期才發現，五年存活率則僅剩1成左右，由此可見其重要性。近年來罹患肺癌人數逐漸上升，民眾對於特有徵象應提高警覺，盡早檢查就醫。

▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲奇美醫院邀請成大醫院、台南巿立醫院及柳營奇美醫院，共同響應LDCT肺癌篩檢活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

馮盈勳主任表示，奇美醫院過去10年（自2010至2020年)收治罹患肺癌病人數3610人，統計結果顯示人數逐年上升。男女比例由原來6：4到近5年（2016年至2020年)來已變成5：5的狀態。以年齡來看60至69歲是罹癌高峰。肺癌早期並沒有很明顯的症狀，許多病人發現時都以中晚期居多，對抗肺癌的5大重點為『遠離菸害空汙』、『提防肺部警訊』、『高危險族群篩檢』、『早期治療』及『肺癌精準醫療』，早期發現、早期治療。奇美醫院秉持以病人為中心，期盼透過肺癌防治宣導活動讓民眾可以獲取更多正確的醫療訊息，打造更良善的醫療。

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世界肺癌日奇美醫院LDCT肺癌篩檢

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