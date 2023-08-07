小黃搶快撞飛雙載騎士「人拋車頂高重摔」　網怒罵：垃圾車

記者黃翊婷／綜合報導

有民眾目擊，6日清晨6時許在台灣大學校門附近發生一起車禍事故，一名計程車司機疑似搶快闖紅燈，高速撞上雙載騎士，導致騎士與後座乘客被拋飛至半空中再重摔落地，嚇壞現場其他用路人。網友將10秒鐘的事故影片上傳至臉書並痛罵，「請問在台灣垃圾車通常是什麼顏色？我以前也被闖紅燈這樣撞過，反正之後就是雙手一攤沒錢不然要怎樣？」

▲計程車撞飛雙載騎士。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

影片中，只見4名騎士行駛在汽車前方，路口號誌燈也是綠燈，沒想到起步之後，其中一名騎士在通過路口時，被從畫面左側突然衝出的計程車撞上，騎士與後座乘客當場被撞飛，兩人彈飛的高度超過計程車的車頂，接著重重摔落，把目擊整個過程的其他用路人嚇壞。

有網友將這段10秒鐘的行車記錄器影片上傳至臉書「爆廢1公社」，並發文痛批，「請問在台灣垃圾車通常是什麼顏色？我以前也被闖紅燈這樣撞過，反正之後就是雙手一攤沒錢不然要怎樣？」

▲網友發文譴責。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

影片公開之後，很快就有網友認出，事發地點就在台大校門口附近的羅斯福路與新生南路路口，大家也紛紛留言譴責，「都綠燈這麼久了，小黃再說自己是搶黃燈就真的該死」、「這根本蓄意殺人了啊！駕駛一定有先看到第一輛（機車），那你還不減速？這撞擊力道你敢說你有減速？」、「台灣大學大門口附近，在那邊還硬闖紅燈」、「好扯」、「在台灣就算綠燈，我還是會看一下左右有沒有車衝過來才過」、「我也被闖紅燈的垃圾黃撞過，一個多月沒辦法工作，也是雙手一攤一句沒錢，車行也不負責」。

▼其他網友也跟著留言批評。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）