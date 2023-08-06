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撿拾漂流木先做功課！花蓮民眾闖中央列管河川撿拾遭法辦

▲▼民眾闖入中央列管河川萬里溪撿拾漂流木，遭查獲移送偵辦。（圖／林業署花蓮分暑提供，下同）

▲民眾闖入中央列管河川萬里溪撿拾漂流木，遭查獲移送偵辦。（圖／林業署花蓮分暑提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風杜蘇芮帶來豪大雨，林木倒伏被沖刷至河床、出海口形成漂流木，花蓮縣政府4日公告開放縣內漂流木撿拾，但不包括國有林事業區內之河川或中央管河川，近日保七總隊查獲民眾於中央管河川萬里溪撿拾漂流木，因民眾直接開車至河川，非徒手撿拾，且以鏈鋸鋸切漂流木遭移送偵辦。

農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，中央列管川如加里洞溪、文蘭溪、荖溪、壽豐溪、馬佛溪、白鮑溪、鳳林溪、木瓜溪、萬里溪、光復溪、萬里溪、馬太鞍溪、花蓮溪、北清水溪等；公告撿拾區域區域包含和平溪以南至和仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界海灘、縣管河川及石梯漁港等處。撿拾漂流木時不可裁切，若撿到國有、公有、私有註記的漂流木，需通報農業部林業及自然保育署花蓮分署或花蓮縣政府保管，避免觸法。

▲▼民眾闖入中央列管河川萬里溪撿拾漂流木，遭查獲移送偵辦。（圖／林業署花蓮分暑提供，下同）

若於開放撿拾漂流木區域，除超出檢拾標準之貴重木（長2公尺、末徑20公分，重50公斤以上者）不得檢拾外，其餘若屬自用，可直接攜回不用登記；但若為營利販售需求，需依循台灣林業品生產追溯管理作業規範，申請登錄台灣林產品生產追溯系統，取得條碼後才可販售。

林業署花蓮分署提醒，縣境內民眾前往指定區域撿拾漂流木，需隨身攜帶身分證，開放時間至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨警報，務必注意氣象資訊及自身安全。

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