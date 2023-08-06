越南法國麵包害340人中毒「早就出過事」！一家4口住院打抗生素

▲中壢忠貞市場知名的「阿箴越南法國麵包」爆集體食物中毒。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園中壢知名的「阿箴越南法國麵包」爆出集體食物中毒，目前不適的個案增至340人。對此，也有許多顧客感到不滿，跑去留下一星負評，甚至有人一家四口吃完，全部住院打抗生素，可以想見受害者的心中有多憤怒。

桃園市府衛生局近日陸續接獲通報，2日在中壢忠貞市場「阿箴越南法國麵包」購買食用餐點的民眾，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，截至目前已有340起個案，其中有235人就醫、13人住院接受治療。

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衛生局對此前往至被場所查核，發現攤商違反《食品良好衛生規範準則》中的14項缺失，目前已經命令暫停營業、限期改善，需要等到複查合格且得到衛生局同意才能復業。

▼在此次事件爆出以前，Google上就有許多評論，指稱店家的衛生有問題。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



至於為何會出現這種情況？衛生局表示，可能的因素出現在餐點的食材上，包含滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉，以及醃蘿蔔、小黃瓜等石材，這次一共採集了6件食品檢體、4件環境檢體及11件人體檢體，詳情仍待送驗結果出爐。

對此，不少受害者感到十分憤怒，跑到「阿箴越南法國麵包」的Google評論洗版，留下了一星負評，「真的太誇張了，全家四個人吃，高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200住院打抗生素、通報衛生局。一定要嚴懲」、「食物中毒的店家，新聞都有報」、「還敢刪言論啊？我拉三天跑超過50次廁所，第二天之後開始綠色拉膽汁出來了。衛生差，可惡」、「紀錄一下，避免不小心吃到，2023年，食物衛生堪憂」、「很好吃，但是店家還是要注意衛生。8/2和同事一起買了7份，結果全部同事中了諾羅病毒發高燒跟腹瀉嚴重。」

▼中壢忠貞市場的法國麵包爆出集體食物中毒，過去早就有消費者在Google評論上抗議。（圖／翻攝Google評論）



事實上，這似乎已非店家首次有食安問題，實際翻閱Google評論，可以看見1、2年前就有顧客抱怨，吃完以後出現拉肚子、腹瀉等症狀，只不過當初可能是零星個案，所以才沒有被發現。