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越南法國麵包害340人中毒「早就出過事」！一家4口住院打抗生素

▲桃園市衛生局稽查人員今天會同消保官赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，業者並未營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢忠貞市場知名的「阿箴越南法國麵包」爆集體食物中毒。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園中壢知名的「阿箴越南法國麵包」爆出集體食物中毒，目前不適的個案增至340人。對此，也有許多顧客感到不滿，跑去留下一星負評，甚至有人一家四口吃完，全部住院打抗生素，可以想見受害者的心中有多憤怒。

桃園市府衛生局近日陸續接獲通報，2日在中壢忠貞市場「阿箴越南法國麵包」購買食用餐點的民眾，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，截至目前已有340起個案，其中有235人就醫、13人住院接受治療。

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衛生局對此前往至被場所查核，發現攤商違反《食品良好衛生規範準則》中的14項缺失，目前已經命令暫停營業、限期改善，需要等到複查合格且得到衛生局同意才能復業。

▼在此次事件爆出以前，Google上就有許多評論，指稱店家的衛生有問題。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，但業者已暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於為何會出現這種情況？衛生局表示，可能的因素出現在餐點的食材上，包含滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉，以及醃蘿蔔、小黃瓜等石材，這次一共採集了6件食品檢體、4件環境檢體及11件人體檢體，詳情仍待送驗結果出爐。

對此，不少受害者感到十分憤怒，跑到「阿箴越南法國麵包」的Google評論洗版，留下了一星負評，「真的太誇張了，全家四個人吃，高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200住院打抗生素、通報衛生局。一定要嚴懲」、「食物中毒的店家，新聞都有報」、「還敢刪言論啊？我拉三天跑超過50次廁所，第二天之後開始綠色拉膽汁出來了。衛生差，可惡」、「紀錄一下，避免不小心吃到，2023年，食物衛生堪憂」、「很好吃，但是店家還是要注意衛生。8/2和同事一起買了7份，結果全部同事中了諾羅病毒發高燒跟腹瀉嚴重。」

▼中壢忠貞市場的法國麵包爆出集體食物中毒，過去早就有消費者在Google評論上抗議。（圖／翻攝Google評論）

▲▼中壢忠貞市場的法國麵包爆出集體食物中毒，過去早就有消費者在Google評論上抗議。（圖／翻攝Google評論）

事實上，這似乎已非店家首次有食安問題，實際翻閱Google評論，可以看見1、2年前就有顧客抱怨，吃完以後出現拉肚子、腹瀉等症狀，只不過當初可能是零星個案，所以才沒有被發現。

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