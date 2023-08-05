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環南市場意外！　中年男「右腿筋骨見人」沒人理

環南市場搬運工A先生控訴環南市場草率啟用，去年他駕駛板車因為地面破損又積水翻車，導致右腿骨折、筋肉全斷，嚴重影響工作和生活。（圖／黃威彬攝）

▲環南市場搬運工A先生控訴環南市場草率啟用，去年他駕駛板車因為地面破損又積水翻車，導致右腿骨折、筋肉全斷，嚴重影響工作和生活。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市一名A先生（化名）在環南市場當搬運工，去年5月拉貨時出了意外，導致右腿骨折、筋肉爆開斷裂，住院2個月歷經數次開刀及半年復健無法工作，只能借錢度日，目前他跟70歲老母一起顧攤，還有3個小孩要養，且該起意外是因中繼市場倉促啟用、安全措施草率，他因此提出國賠求償122餘萬元，卻遭北市府市場處否決還把皮球踢給自治會，讓他求助無門。

颱風杜蘇芮襲台，上午10點多，環南市場民眾明顯減少，攤商們早早收攤，帶著眼鏡、穿著深色上衣長褲的A先生收起高麗菜、大頭菜，放滿 4、5籃後堆上推車，他伸出腳奮力一蹬，緩慢走著將蔬菜拖到地下室冰庫，一路上還有其他攤商朝他大喊加油，原來因為他去年出意外，右腿差點被鋸掉，到現在仍行動不便。

A先生翻車現場血水滿地，目前他仍拖著不方便的右腿繼續做體力活，幫老母在市場賣菜送菜。（圖／民眾提供、本刊繪圖組）

▲A先生翻車現場血水滿地，目前他仍拖著不方便的右腿繼續做體力活，幫老母在市場賣菜送菜。

A先生捲起褲子，解開小腿上的黑色束帶，從小腿到大腿赫然全是傷疤，顏色深淺不一，看起來相當駭人，他苦笑「意外之後，我的腿筋斷了、肌肉散開，只能用束帶綁住，腳才能出力」，天氣稍有變化無論是冷了還是轉熱，右腿往往痠麻無力，而在市場工作全是體力活，為了生活，他每天從半夜11點強撐著工作到隔天中午，回家後往往無力癱倒，真的是「拿命打拚生活」。

回想起那場意外，去年5月27日清晨，A先生跟往常一樣開著板車載貨到地下室存放，當時已連續下了一周的雨，而環南市場地下2樓積水加上汙水溢出，板車下到地下二樓轉彎處，地面破裂又積水，車輪鎖死煞不住車，翻車後多箱蔬菜全壓在他身上，強大的力道讓他右腳的小腿到大腿皮全被磨破、連筋帶肉爆開，合併開放性骨折、膝蓋脫臼，地上全是血，畫面駭人，幸好旁邊有人聽見呼救，趕緊打119將他送醫。

A先生被送到台大救治，由於傷處浸泡在汙水內，以致清創了7次，期間2度細菌感染，甚至還高燒命危，A先生整條右腿皮開肉綻，骨骼肌建全暴露在外，也因為大面積皮膚重建困難，曾有醫學院學生建議「鋸掉腿就好」，當場被老師當場痛罵「這裡是台大，怎能如此草率？」後續2次頭皮移植到腿部，以及多次動刀，A先生在醫院躺了2個月，才保住性命也保住右腿。出院後又在家躺了6個月，慢慢復健才能勉強行走，不過正常人輕鬆的上樓梯動作對A先生而言卻步步瀕臨摔倒，相當吃力。

無法從事搬運工，一個月少了6萬多塊收入，加上醫藥費近50萬元，還有3個小孩要養，A先生意外發生後只能借錢度日，今年農曆年後，他拖著病腿回到市場幫老母顧攤送貨，勉強餬口。A先生質疑，環南中繼市場建設不完善，又趕著啟用才會有地板破裂、積水等問題，甚至連警告標語都只是列印出來貼上，「我摔斷腿後，也有其他攤商、雇員陸續騎車摔斷手或腿」，環南市場安全確實有問題。

A先生右腳骨折、肉眼可見肌肉骨骼，前後清創手術7次，至今仍行走不便。（圖／民眾提供，已變色馬賽克處理）

▲A先生右腳骨折、肉眼可見肌肉骨骼，前後清創手術7次，至今仍行走不便。（圖／民眾提供，已變色馬賽克處理）

兒子中年出意外不良於行，70歲老母不敢退休，繼續擺攤賣菜，甚至腎結石開刀後也不敢多休息，怕兒子獨自一人顧攤送貨太吃力。她嘆道「市場處本來說出意外不用擔心，醫藥費都會付，但都沒有。」甚至，他們等到的是拒絕賠償的一紙公文。

市場處表示，除車道破損管理有欠缺外，市場設施並無問題，後續也已經重新舖設，而當時A先生駕駛不屬於汽車的板車行駛在汽車道上，難證明翻車和車道破損有因果關係，因此拒絕賠償。另外，由於環南市場已交由自治會管理，應該由自治會來決定。

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