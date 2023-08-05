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賀瓏《全明星辯論會》拿劉真舉例　他深夜認錯向辛龍道歉

▲▼黃豪平激動辯論。（圖／ 三立提供）

▲賀瓏拿劉真跟辛龍當舉例。（圖／ 翻攝自臉書）

記者崔子柔／綜合報導

脫口秀演員賀瓏參加《全明星辯論會》，每集表現優異，獲得評審及觀眾的讚賞，不過他先前用藝人辛龍和劉真作為辯論的例子，被評審長陶晶瑩勸說：「你已經夠強了，但還是要保留一點溫暖 」，引起討論，賀瓏今（5）日凌晨則在臉書對此發文道歉。

賀瓏指出，他在《全明星辯論會》第7集的自由辯論環節中，在團隊競賽求勝的壓力下，做出不恰當的舉例方式，「我想在此對辛龍哥道歉，對不起。也對被我的言論傷害到的觀眾道歉，對不起」。

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▲▼賀瓏。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

▲▼賀瓏。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

▲▼賀瓏。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

賀瓏提到，他這一周的心情很複雜，很多網友也對他的表現激烈討論，他經過深刻的反省，決定告訴大家事情經過，並且為此道歉，他稱第7集是加入自由辯論環節後的第一次淘汰賽，辯題為「曾對你有救命之恩的朋友，因欠下賭債要跟你借走大半的積蓄，你應不應該借？」，他的隊伍選擇「不應該借」的持方。

賀瓏表示，面臨隊伍的淘汰壓力，他因為太過投入只為輸贏，忽略基本的尊重與同理心，一心只想提出讓對方辯友無以對答的問題，所以才提到劉真老師的例子：「劉真過世之前，辛龍花了幾百萬積蓄，在她的醫藥費上，如果有救命恩人跟辛龍借錢的話，對方是不是認為，辛龍應該把那些積蓄，拿去幫別人還賭債，而不是救劉真老師呢？」

賀瓏指出，他很喜歡劉真老師，也認同她的離世是台灣演藝圈的損失，所以當下認為這樣提問，如果對方辯友因應「應該借」的持方，而回答出「為了幫救命恩人還賭債而不救」會非常荒謬，不過他承認這樣的問法欠缺三思，沒有周全考量眾人的感受、當事人的傷痛，「我很內疚自責，我無意傷害任何人，很後悔當時沒有同理當事人、親友以及粉絲還在傷痛之中，我感到非常抱歉」。

賀瓏最後說，今年3至6月錄製《全明星辯論會》時，他花了很多時間準備每一場辯論，這是他第一次在電視實境節目擔任選手，也是第一次接觸正式辯論，和過往劇場喜劇表演形式很不一樣，「在拿捏界線上我還有很多學習的空間，對於不適當的舉例勾起大家心痛的回憶，傷害到當事人再次跟大家道歉，對不起。最後，謝謝這一週關心我的觀眾，以及所有提醒指教的觀眾」。

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