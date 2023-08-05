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林口長庚醫院拒菸夏令營　推動拒菸觀念從小扎根

▲林口長庚紀念醫院拒菸夏令營

衛生局陳效君專門委員表示，拒菸觀念要從小扎根。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

菸品是國人健康的頭號殺手，吸菸不僅危害健康，更可能影響未成年人的身心及社會發展。為保護未成年人免於菸品危害，落實向下紮根拒菸觀念，桃園市政府衛生局與林口長庚紀念醫院，共同舉辦112年拒菸夏令營活動。營隊結合胸腔內科、家庭醫學科、營養治療科及戒菸團隊等專業講師，透過多元且寓教於樂的方式讓小朋友認識菸害預防。

▲林口長庚紀念醫院拒菸夏令營

▲邱政洵副院長期望孩童成為拒菸推廣小尖兵。（圖／林口長庚提供）

本次活動有34名桃園市國小四至六年級學童參與，林口長庚紀念醫院邱政洵副院長及桃園市政府衛生局陳效君專門委員，3日出席營隊始業式為小朋友們加油打氣。邱副院長提醒參加營隊的孩童們，不論是傳統菸品或新興的電子煙均容易對健康造成傷害，其中電子煙具高度成癮性，不可輕忽，期望孩童於營隊結束後可以成為拒菸推廣小尖兵。

▲林口長庚紀念醫院拒菸夏令營

▲小朋友踴躍舉手提問菸品對健康危害的知識。（圖／林口長庚提供）

陳專門委員表示，拒菸觀念要從小扎根，希望每個孩童可以透過醫院用心規劃的課程與活潑生動的體驗中，獲得許多健康正確的觀念，收穫滿滿。胸腔內科洪巍訓醫師提到，菸品不僅可能造成心血管疾病、腸胃道疾病等，菸品更包含許多致癌成分，可能造成肺癌、口腔癌等，更容易影響我們的呼吸系統功能。

▲林口長庚紀念醫院拒菸夏令營

家庭醫學科王凱瑜醫師更說明，落實均衡飲食及規律運動是保持健康的不二法門，了解每日應攝取的六大類食物，並選擇合適自己的運動方式非常重要；林芳真戒菸個管師透過簡單易懂地說明菸品、二手菸及三手菸對人體健康的危害，並透過有趣的情境練功坊，讓小朋友練習如何向菸品說不。

林口長庚大專志工隊幸運草兒童劇團球球姐姐，帶領小朋友雙手戴上可愛的動物布偶，化身拒菸小劇場的獅子及貓咪演員，錄製專屬的衛教短片。在隊輔哥哥姐姐的陪同下，小朋友繪製自創的宣導標語，當起拒菸小小宣導員，向來院就醫的叔叔阿姨說明菸害防制及健康的重要性，健康觀念需從小紮根。

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