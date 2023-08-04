摩根士丹利下調大陸股票評級　上海證監局宣布啟動現場檢查

▲摩根士丹利下調中國股市評級。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

投行摩根士丹利2日將中國股市評級下調至「與大市同步」，稱投資者應趁政府刺激經濟承諾引發的股市反彈，先行獲利離場。陸媒4日曝光稱，上海證監局近日啟動了上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，並在7月31日公布將對摩根士丹利證券等券商開展現場檢查。

據《新京報貝殼財經》2日報導，上海證監局近日啟動了上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢、投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，根據雙隨機產生的檢查對象名單，上海證監局將按照證監會相關要求，對摩根士丹利證券（中國）有限公司、長江證券承銷保薦有限公司適時開展現場檢查。

據《每日經濟新聞》報導，最近摩根士丹利在一份報告中下調中國股票評級，引發市場不少關注。而此次摩根士丹利證券（中國）有限公司被抽到現場檢查也引發了市場的一些聯想。

據知情人士認為，從時間線來看，上述上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利上述研報發布時間為今年8月初，兩者之間缺乏因果關係。另外，摩根士丹利證券（中國）有限公司目前沒有研究牌照，上述研報的發布與摩根士丹利證券（中國）沒有關係。

去年，同為外資券商的摩根大通證券（中國）有限公司也曾被上海證監局隨機抽到現場檢查。

據業內人士表示，上述「雙隨機」是指被檢查機構隨機以及檢查人員隨機。近階段大量券商研究所和分析師吃到罰單，也是緣於大陸2022年在全行業開展的研報業務「雙隨機」現場檢查專項工作。