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專搶援交女！一進房「上銬搶錢+強加賴群」　變態嫖客是醫院保全

▲▼李姓男子以手銬囚禁援交女遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼李姓男子以手銬囚禁援交女遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名從事性交易的50歲劉女，7月30日晚間8時許，與嫖客進行性交易時，遭嫖客上銬拿走手機，強加援交群組，嫖客犯案後逃逸。三重警方獲報後，今上午10時許逮捕50歲李姓男子到案，發現他竟是中和一間醫院的保全員，此外，警方發現他以同樣手法，在板橋強搶另一名陳姓賣淫女的手機後逃逸，警方訊後也將李嫌依妨害自由罪移送法辦。

據了解，李男是新北市中和區某家醫院的保全員。他用暱稱「頂溪阿明」在援交群組內與劉女約定以3000元的價格進行性交易，地點設在新北市三重區集成路附近的商旅。劉女到達後付了1000元的房錢，兩人進入房間。李男掏出3千元付款，但在交易過程中，突然對劉女上銬，並要求她交出手機。

▲▼ 援交女被禁錮還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 援交女與李男相約在三重性交易，李男卻拿出手銬囚禁援交女，還搶走她3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

李男利用劉女的手機，強加入多個援交群組，並將兩劉女關在房間1個小時，李更拿回3000元性交易費用。3日下午，劉女到新北市三重警分局中興橋派出所報案，控訴李男妨害自由。

警方立即展開調查，通過監視器畫面確認李男身分，警方調查發現，李在這個月1日，也以同樣的方式在板橋地區，以同樣手法犯案。

警方今天上午持拘票前往新店中山路住處將李逮捕，李男承認對劉女使用手銬並加入援交群組，但否認犯行。他辯稱這是因為沒有實際進行性交易而要求返還3000元。至於加入援交群組的理由，他表示是方便日後可能的性交易。警方偵訊後，將依妨害自由罪嫌將李男移送法辦。

▲▼ 援交女被禁錮還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

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