賭王之女何超瓊獲選南航獨董　曾花2000萬港元辦世紀婚禮

▲賭王何鴻燊二房之女何超瓊。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方航空（3）日晚間在港交所公告，經臨時股東會批准，何超瓊獲選為第九屆董事會獨立非執行董事，且上述委任於臨時股東大會上通過相關決議之日起生效。何超瓊將與公司訂立服務合約且任期至第九屆董事會期限屆滿。

《澎湃新聞》報導，此次被提名為南方航空的獨立董事，或將是何超瓊在A股公司首次擔任職務。何超瓊此前在資本市場的履歷主要集中港股，包括美高梅中國、信德集團、鳳凰衛視。

公開資訊顯示，何超瓊為賭王何鴻燊二房藍瓊纓之女，現年61歲，畢業於美國加州聖克拉拉大學（SCU）市場學及國際管理學士專業。現任全國政協常委，全國工商聯副主席，現任美高梅中國控股有限公司聯席董事長及執行董事、信德集團有限公司行政主席兼董事總經理、天機亞太集團有限公司主席、澳門旅遊塔會展娛樂中心主席、鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席、雅辰酒店集團有限公司董事、澳門航空股份有限公司執行董事等。

何超瓊不僅在商業界的表現亮眼，她曾花費約2000萬港元舉辦「世紀婚禮」，這場婚禮連續宴客三天，還空運2000公斤的新鮮玫瑰花到現場佈置，奢華程度一度讓一般人「限制了想像」。

在2023年大陸全國兩會期間，有著全國政協委員身份的何超瓊曾表示，「希望大家跟我一起，以自身的力量為這個家的建設作出應有貢獻。更希望大灣區的發展也能夠紅紅火火的，成為國家一個經濟發展動能。」

而大陸三大央企航司之一的南方航空，正是以廣州為基地，粵港澳大灣區為腹地發展，也符合何超瓊對大灣區的發展期許。南航2022年年報中曾提及，未來將提升大灣區市場控制力，圍繞「網絡（網路，下同）、市場、產品、服務」四個一體化，豐富始發航線網絡。