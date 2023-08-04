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下周又有新颱風接力卡努？　氣象局給解答

記者黃翊婷／台北報導

卡努颱風已解除陸警，但氣象專家賈新興分析，下周三、四（9、10日）西太平洋可能有另一個颱風生成。對此，中央氣象局預報員表示，不排除會有新颱風生成，不過，因為距離台灣非常遙遠，詳細情況仍有待進一步觀察。

（圖／翻攝賈新興YouTube）

▲賈新興預測下周可能會有新颱風生成。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

賈新興昨日（3日）在YouTube頻道發布影片分析，指稱下周三、下周四在西太平洋有可能生成另一個颱風，未來或許會跑到日本東方外海。

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由於卡努颱風仍在台灣東北方海面緩速朝東北東移動，民眾都很擔心是否會有新颱風接力生成。對此，中央氣象局預報員廖經翔表示，不排除這個可能性，但由於距離台灣還非常遙遠，對台灣是否會造成影響，現階段還無法判定，仍有待後續觀察，未來台灣的天氣還是以受到西南風影響為主。

此外，中央氣象局網站截至4日上午8時30分為止，也並未發布新的熱帶性低氣壓特報。

▲▼卡努潛勢路徑圖0500。（圖／中央氣象局）

▲卡努潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

至於卡努颱風的動向，依據中央氣象局4日清晨5時30分發布的最新資料顯示，卡努颱風4日5時的中心位置在北緯26.9度，東經124.3度，即在台北的東北方約350公里之海面上，並以每小時10公里速度向東北東進行。

中央氣象局今早針對基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣發布陸上強風特報；另外對南投縣發布大豪雨特報，對台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。

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