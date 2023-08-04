卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風卡努緊貼台灣，滯留打轉將近10小時。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的專家解釋，卡努卡住不動，用最簡單的方式解釋，就是西環努力把卡努往西推，下面的高壓則是把卡努往東拉，兩股力量互相抵消，導致卡努卡著轉圈圈，若西環逐漸減弱、潰敗，卡努可能會在今日（4日）清晨大角度迴轉二襲沖繩。

▲一張圖看懂卡努颱風滯留原因。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的專家表示，民眾關心卡努究竟會在台灣卡到什麼時候，用最簡單的方式解釋，就是北方原本串連的高壓軸帶斷開了，分成中國上空（簡稱西環）及日本東南（簡稱東環）兩股勢力，西環慢慢減弱中，東環的延伸因為槽線打擊減弱潰散，同時擾動93W卡位，所以東環的主體也退得遠遠的。

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然而，同一時間高壓又從颱風的下面伸過去，專家解釋，西環努力把卡努往西推，下面的高壓則是把卡努往東拉，兩股拉扯力量互相抵消，導致卡努卡著轉圈圈，後續預計西環會逐漸減弱、潰敗，下面的高壓將取得主導權，順利的話4日清晨4、5時左右就能見真章，卡努可能會大角度迴轉二襲沖繩，下周貫穿日本。

專家4日清晨5時許也再度發文表示，「陸上颱風警報解除！卡努緩慢轉彎中，強度將減弱、風圈縮。」

▲卡努潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員廖經翔指出，卡努颱風的中心目前在台北東北方海面，向東北東移動，新北、台北、基隆及宜蘭已脫離其暴風圈，氣象局也於05：30解除陸上颱風警報。

不過，預報員也提醒，卡努颱風外圍環流對台灣北部近海及東北部近海仍構成威脅，預計此颱風強度未來有減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢；至於海上颱風警報，最快將在午後解除。

另外，氣象局今早也針對南投縣發布大豪雨特報；台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、屏東縣豪雨特報；台東、新竹、苗栗、花蓮大雨特報。