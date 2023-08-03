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郵差送掛號用喊的「為何不打電話？」　過來人解答：不是效率問題

▲▼中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

郵差送掛號信，通常會按門鈴或在樓下喊聲。但一名網友就透露，最近郵差送件在樓下喊，結果根本沒聽到，害得他必須自己到郵局領，不禁想問為何郵差不用打電話或傳簡訊的方式通知。文章曝光後引起共鳴，但就有網友點出時間成本問題，也有前郵差透露原因，「不是效率的問題！」

原PO在Dcard發文表示，每次聽到郵差在外面喊叫，要民眾出來收掛號信或是郵件，都讓他覺得很奇怪，「怎麼不直接打手機或傳簡訊？」

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他也透露，最近剛好有郵件寄到家裡，不過郵差叫了2次，他都沒有聽到，最後還要自己跑到郵局領，他不禁納悶，「問題是他完全沒發給我任何電子訊息給我過，我想說現在一般快遞不是來之前，都會先打電話確認」，因此好奇為什麼郵局現在還在用那麼古老的方式送信？

文章曝光後，有些人認同原PO的說法，「真的常常沒聽到，結果就看到門口被貼通知」、「雖說郵資少，的確不能要求太多，但這不代表這個情況沒有進步的空間」、「真的，每次都用叫的完全收不到」、「郵局的確需要思考這種送信方式有沒有改善的方法，畢竟時代一直在進步，但這不是現場作業人員能改變的」。

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴文萱攝）

但也有網友點出是時間成本的問題，「掛號一封28元起跳，快捷一封130元起跳，你寄快捷郵差配合你在家的時間，你用掛號請你配合郵差的路線」、「浪費的人力成本不是你在付，也不是每個人都像你一樣信封上有電話，乖乖配合吧，你方便別人不一定方便」、「郵差用喊的我在四樓都聽得到欸，不然也有摩托車的聲音。從巷子尾喊到巷子頭，沒聽到是你自己的問題」、「省你的時間，花別人的時間跟金錢，真有效率」、「郵差比你想像中的要忙很多，信都要送不完了，怎麼可能還打手機等你接電話」、「一封掛號改成100元，一定打電話，看你要不要」。

也有過來人指出，「我爸以前是郵差，每天掛號真的很多，這不是有沒有效率的問題，而是時間根本不夠，郵差的時間都很趕，喊個2-3聲沒回應就走了，隔天就算要重送，也比打電話給你省時間」、「身為郵局員工，在窗口常聽到這抱怨…只能苦笑解釋，一個郵差一天要送千封信，一千通根本沒辦法打完，何況每封信都有時效性，請體諒郵差大哥」。

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