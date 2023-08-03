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社會 社會焦點 保障人權

涉結合炒手金主拉抬股價！　上市體育器材通路商董座200萬交保

▲▼台北地檢署外觀。北檢外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲檢方訊後諭令林姓負責人以新台幣200萬元交保。（示意圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

上市體育用品通路商岱宇國際公司，被發現2018年到2019年間，股票交易異常，檢調獲報後發現，林姓董事長疑似結合外部金主、炒手，以人頭帳戶相對成交的方式拉抬股價，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪。台北地檢署2日指揮調查局兵分22路大搜索，約談林董等16名被告到案，今晨訊後諭令林姓負責人200萬元交保，其餘6人則分別以10萬元至100萬元不等金額交保候傳。

根據岱宇國際介紹，該公司於1990年以貿易起家，拓展國際運動品牌通路，90年代初期，出口運動器材在全美市佔率超過3成，設有7間直營辦事處，經銷網遍布86國，健身器材包括重訓、有氧機台、跑步機等，供貨對象包括飯店俱樂部、社區公設、機關政府標案。

檢調獲報，岱宇國際在2018年到2019年的市場股票成交量較低，但出現疑似相對成交的異常狀況，經分析後，懷疑是林姓董事長勾結外部金主與炒手，利用人頭買賣股票拉抬股價，避免公司市值損失，檢察官2日指揮調查局中機站，兵分22路展開大搜索約談。今晨訊後依違反《證券交易法》操縱股價罪諭令林姓負責人200萬元交保，其他6人則各以10萬至100萬元交保。

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